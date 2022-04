NÖ Ärztekammerwahl: „ARGUS – Arbeitsgemeinschaft Unabhängiger Spitalsärzte“ wird stimmenstärkste Fraktion mit 14 Mandaten

Insgesamt 53 Mandate vergeben – Präsident/in wird am 27. April gewählt

Wien (OTS) - Insgesamt neun Fraktionen haben sich heute, Samstag, der Wahl in die Ärztekammer für Niederösterreich gestellt. Als stimmenstärkste Fraktion ging die Liste „ARGUS – Arbeitsgemeinschaft Unabhängiger Spitalsärzte“ mit 664 Stimmen beziehungsweise 14 Mandaten hervor (2017 angetreten als „ARGUS – Sattler/Gallob/Walentich“ mit 580 Stimmen/11 Mandaten). An der zweiten Stelle folgt die Fraktion „Ärzteverband NÖ – Team Dr. Andreas Stippler“ mit 842 Stimmen beziehungsweise 13 Mandaten (2017 erreichte die Gruppierung 1.126 Stimmen/19 Mandate). Die drittmeisten Stimmen erhielt „#RELOAD – Hasenhündl/Wiltos/Zeitelberger/Frühwirth“ mit 418 Stimmen beziehungsweise 7 Mandaten (2017 angetreten als „Die Engagierten – Reisner, Hasenhündl, Laschitz, Unterweger / Wahlärzte, Spitalsärzte, Kassenärzte“ 699 Stimmen/11 Mandaten).

Die weitere Verteilung der Mandate:

„Die Niedergelassenen/IGMed/ARGUS/Hausarzt:konkret“ mit 404 Stimmen bzw. 5 Mandaten, „Die UNABHÄNGIGEN“ mit 209 Stimmen/3 Mandaten, „Plattform Freiwilligkeit“ mit 238 Stimmen bzw. 3 Mandaten, die „Liste Integrative Medizin (LIM)“ mit 100 Stimmen bzw. 1 Mandat, „Gemeinsam Zukunft gestalten – Team Martina Dinhobl“ mit 253 Stimmen bzw. 3 Mandaten und „MFG – Liste Horst Schuller“ mit 348 Stimmen bzw. 4 Mandaten.

Den Einzug in die Vollversammlung haben damit alle angetretenen Fraktionen geschafft.

Bei den heutigen Wahlen wurden die 53 Mandatarinnen und Mandatare für die Vollversammlung gewählt. 31 von ihnen haben damit auch einen Sitz in der Kurienversammlung der angestellten Ärzte, 22 in der Kurienversammlung der niedergelassenen Ärzte.

Die Wahlbeteiligung betrug 46,47 Prozent und ist damit in etwa so hoch wie vor fünf Jahren. 8.169 Ärztinnen und Ärzte aus Niederösterreich waren wahlberechtigt, 2017 waren es an die sieben Prozent weniger, nämlich 7.607.

Präsident bzw. Präsidentin und Vizepräsident/innen werden bei der konstituierenden Vollversammlung der NÖ Ärztekammer am 27. April 2022 für die nächsten fünf Jahre gewählt.

