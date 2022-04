ÄK-Wahl: MFG-Ärzteliste auch in Niederösterreich erfolgreich

Insgesamt vier Mandate, 11% bei den angestellten Ärzten

Nach dem Erfolg bei den ÄK-Wahlen in Wien und im Burgenland war die MFG-Ärzteliste jetzt auch in Niederösterreich erfolgreich.



Konkret:

Angestellte Ärzt:innen: vorläufig 2 Mandate, 11 % der Stimmen

Niedergelassene Allgemeinmediziner:innen: vorläufig 1 Mandat,

Niedergelassene Fachärzt:innen: vorläufig 1 Mandat,

Turnusärzt:innen: vorläufig 5,8%,

“Die Ärztekammer hat sich von den Interessen ihrer Mitglieder immer mehr abgewendet und bei Politik und Mainstream-Medien angebiedert. Dieser Kurs wurde nun von vielen Kolleg:innen abgewählt”, erklärt Dr. Horst Schuller, Listenführer der NÖ MFG-Ärzteliste den Erfolg.



Gute Vorzeichen für Landtagswahl in Niederösterreich

Für MFG-Bundesparteiobmann RA Dr. Michael Brunner ist der Wahlausgang ein hoffnungsfrohes Zeichen und ein Probelauf für die kommenden Landtagswahlen in Niederösterreich. „Das Wahlergebnis hat aber auch das ständig getrommelte Narrativ demontiert, wonach die Corona-Maßnahmen unisono von allen Ärzt:innen mit blindem Gehorsam mitgetragen werden. Diese sogenannte Pandemie ist und war immer nur eine politisch-mediale Panik-Pandemie. Die Regierung soll sich jetzt endlich Neuwahlen stellen und sich ihr Zeugnis von der Bevölkerung abholen“, so Brunner abschließend.



