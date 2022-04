Wechsel an der Spitze der Jungen Generation in der SPÖ Wien

Alexander Ackerl zum neuen Vorsitzenden der JG Wien gewählt.

Wien (OTS/SPW) - Die Junge Generation Wien hat heute einen neuen Vorsitzenden gewählt. Nach 4 erfolgreichen Jahren ist LAbg./GRin Katharina Weninger, BA nicht erneut angetreten und beglückwünscht ihren Nachfolger Alexander Ackerl. "Die letzten Jahre waren nicht nur politisch von vielen Höhen und Tiefen geprägt. Als Junge Generation in der SPÖ Wien haben wir uns von einer Pandemie jedoch nicht aufhalten lassen und die unzähligen politischen Skandale von Türkis, Blau und Grün haben uns weiter darin bestärkt, unsere sozialdemokratischen Grundwerte hochzuhalten und laute Politik mit und für die jungen Wienerinnen und Wiener zu machen. Auch weiterhin wird die JG Wien für progressive Politik in unserer Stadt stehen und sich für die Werte des Roten Wiens stark machen", zieht Katharina Weninger Resümee über die letzten Jahre. ****



„Covid war ein Brandbeschleuniger für die sozialen und wirtschaftlichen Probleme in unserer Gesellschaft. Die Bundesregierung hat junge Menschen im Stich gelassen. Es ist die Aufgabe der Sozialdemokratie und insbesondere der Jungen Generation Wien für die Rechte, Chancen und Selbstbestimmung der nächsten Generation zu kämpfen“, so der frisch gewählte Vorsitzende der Jungen Generation Wien, Alexander Ackerl.

Die JG Wien blickt motiviert und kämpferisch in die Zukunft und freut sich auf die Zusammenarbeit mit ihrem neuen Vorsitzenden. (Schluss)



