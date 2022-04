Stumme Aktion im Gedanken an Kinder, die im Krieg Russlands gegen die Ukraine getötet wurden

Seit Beginn des Krieges wurden nur nach den offiziellen Angaben 159 Kinder getötet

Wien (OTS) - Im Gedanken an Kinder, die im Krieg Russlands gegen die Ukraine getötet wurden, wollen wir am 2. April 2022 von 13:00 bis 15:00 Uhr ca. 20 leere Kinderwägen, Kinderschuhe und auch Plüschtiere vor dem Sowjetdenkmal auf dem Schwarzenbergplatz aufstellen. Geplant ist zudem eine Kundgebung mit einem Transparent mit folgender Schriftung in vier Spachen: „Russen, ihr habt sie getötet“, „Russia you have killed them“, „Росіяни, ви їх вбили“, „Русские, вы ихубили“.





Datum: 2.04.2022 13:00-15:00 Uhr

Ort: Schwarzenbergplatz 1, 1010, Wien, Österreich

Url: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1354723478376846&id=100015176195811&sfnsn=mo

Rückfragen & Kontakt:

tuma.info@gmail.com

00436606495074

anna.zhebel @ univie.ac.at info @ gotuma.org