Westfield Shopping City Süd investiert weiter in Nachhaltigkeit und sichert 5.000 Arbeitsplätze in Niederösterreich

LR Danninger zu Besuch in einem der größten Shoppingcenter Europas

St. Pölten (OTS/NLK) - Niederösterreichs Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger besuchte die Westfield Shopping City Süd. Im Mittelpunkt des Arbeitsgesprächs mit Paul Douay, dem Director of Operations von Unibail-Rodamco-Westfield Österreich & Deutschland, standen Investitionen in die nachhaltige Energiegewinnung und Wettbewerbsfähigkeit des Standortes.

Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger betont: „Mit einer Verkaufsfläche von 198.500 Quadratmetern, 330 Shops sowie 5.000 Arbeitsplätzen zählt die Westfield Shopping City Süd heute zu den größten Shoppingcentern Europas und einem der größten Arbeitgeber in Niederösterreich. Ich freue mich, dass es Unibail-Rodamco-Westfield konsequent in den Standort investiert und hier mit der größten Photovoltaikanlage auf einem Einkaufszentrum in Europa auch das Thema Nachhaltigkeit vorantreibt.“

Bis Mitte 2022 werden 8.000 Photovoltaik Panele auf dem Dach der SCS montiert. Die Arbeiten liegen im Plan. Nach der Fertigstellung wird die Anlage eine Fläche von fast 14.000 Quadratmeter umfassen. „Gerade in der aktuellen Energiekrise hat dieses Projekt für uns höchste Priorität. Wir sind stolz, dass wir damit nicht nur in Österreich, sondern in ganz Europa eine Vorreiterrolle einnehmen“, so Paul Douay, Director of Operations, Unibail-Rodamco-Westfield Österreich & Deutschland und ergänzt: „Niederösterreich hat im Bundesländervergleich die höchste Kaufkraft und der Standort direkt am wichtigsten Verkehrsknotenpunkt Mitteleuropas und dem Einzugsgebiet aus Wien hat sich in den letzten Jahren für uns sehr bewährt.“

Neben der Westfield Shopping City Süd besitzt und betreibt Unibail-Rodamco-Westfield auch das Westfield Donau Zentrum, Wiens größtes Einkaufszentrum.

Weitere Informationen: Büro Landesrat Jochen Danninger, Mag. Andreas Csar, Telefon 02742/9005-12253, E-Mail andreas.csar @ noel.gv.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Philipp Hebenstreit

02742/9005-13632

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse