Start der 33. Ybbsiade mit Publikumsliebling Viktor Gernot

Kabarett, Musik, Kunst & Kultur vom Feinsten! 1. April bis 30. April 2022 in Ybbs a.d. Donau

Ybbs an der Donau (OTS) - Der Startschuss zum Festival fand in Ybbser Manier besonders feierlich statt, mit viel politischer Prominenz wie Vizepräsident des EU Parlaments Dr. Karas, Bundesparteivorsitzende Dr. Rendi-Wagner, AK Präsident Wieser, NÖ Landtagspräsident Mag. Wilfing, Landeshauptfrau Stv. Schnabl und vielen anderen.

Dauerbrenner Viktor Gernot eröffnete die Ybbsiade. Die Science Busters und Doktor der Szene Omar Sarsam beehren Ybbs das erste Mal. Joesi Prokopetz steht kurz nach seinem 70iger am Programm. Mit Alfred Dorfer wird ein weiterer Jubilar erwartet. Maschek redet drüber. Walter Kammerhofer gab Ybbs auch das Ja-Wort. In der Szene nicht wegzudenken: Herbert Steinböck und Reinhard Nowak. Die Ladys Martina Schwarzmann und Monika Gruber freuen sich angeblich schon auf Ybbs und Gernot Kulis wird die würdige Dernier gestalten. Musikalische Größen stehen am Programm: Erika Pluhar & Adi Hirschal; Lukas Perman & Ramesh Nair; eine Hommage an Georg Danzer von Terzett Maria Ma, Ulli Bäer, Christian Einheller; echten Funk gibt es mit der Band I-REEN und Martin Frank kann nachgeholt werden.

Tickets und alle Informationen sind auf ybbsiade.at abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

Projektkoordinatorin Eva Zemanek, eva.zemanek @ ybbsiade.at, +43 650 2744 644