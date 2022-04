„IM ZENTRUM“: Rubel, Gas, Krieg – Wer gewinnt den Energiepoker?

Am 3. April um 22.10 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Die Abhängigkeit von russischen Erdgaslieferungen sorgt weiter für große Nervosität. Deutschland und Österreich haben die Frühwarnstufe im Gasnotfallplan ausgerufen. Zusätzliche Ungewissheit hat ein Dekret des russischen Präsidenten Putin verursacht, wonach Gaslieferungen in Rubel bezahlt werden müssen. Auch wenn derzeit weiter Gas fließt, die Sorge vor einem Lieferstopp bleibt. IV-Präsident Knill warnt vor einer Energiekrise von „nicht vorstellbarem Ausmaß“ und kritisiert das Krisenmanagement der grünen Energieministerin Gewessler. Was passiert, wenn Russland tatsächlich seine Gaslieferungen einstellt? Kann Österreich kurzfristig mit EU-Unterstützung rechnen? Welche Notfallpläne gibt es für Industrie und Haushalte? Und welche Alternativen gibt es langfristig zu Energieimporten aus Russland?

Darüber diskutieren am Sonntag, dem 3. April 2022, um 22.10 Uhr in ORF 2 bei Claudia Reiterer in „IM ZENTRUM“ u. a.

Christian Kern

ehem. Bundeskanzler, SPÖ

Georg Knill

Präsident der Industriellenvereinigung

Velina Tchakarova

Direktorin des Austria Institut für Europa- und Sicherheitspolitik Politikwissenschafterin

Elisabeth Christen

Österr. Institut für Wirtschaftsforschung, WIFO

