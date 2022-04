"Love Island":

Da geht doch was bei Jendrik und Inna!

Klare Ansage der Islanderinnen nach Party-Spiel

Auf einen Talk: Sandrine und Inna

Sie kommen beide aus dem Schwärmen nicht mehr raus. Auch nach einem Tag sind Inna und Jendrik immer noch Feuer und Flamme füreinander. Feurig wird es auch am Abend: Ein echter "Love Island"-Klassiker steht an. Die Islanderinnen schmeißen sich in heiße Outfits und performen für die Boys. Doch neben sexy Moves gibt es dann aber vor allem heftigen Beef. Bucci wird zum Partycrasher und kriegt mächtig Gegenwind von fast allen Islandern zu spüren. Und Sandrine? Die geht auf Abstand und zieht sich mit Inna zurück.

Da fliegen doch die Schmetterlinge

Frühlingsgefühle bei 25 Grad bei Inna und Jendrik. Die schöne Blondine ist mega angetan vom Dülmener. Auch wenn sein Alter von süßen 21 Jahren der Bremerin etwas zu jung ist, will sie sich voll auf Jendrik einlassen. "Im Endeffekt ist Alter nur eine Zahl und ich finde es wichtiger, dass ein Mann ein Gentleman ist", so die 25-Jährige. Dass der Student Inna für sein erstes Date ausgesucht hat, weil er sich auf den ersten Blick zu ihr hingezogen gefühlt hat, gefällt der Blondine besonders. "Ich weiß nicht, was genau mich catched, aber wenn ich mit ihr rede, sie angucke, sie mich anschaut und lächelt, fühle ich mich richtig. Inna hat mich schon geflashed", schmunzelt Jendrik verlegen in der Strandhütte. Der Student sucht vorsichtig und liebevoll den Kontakt zur Bremerin, legt seine Hand auf ihr Knie oder um ihre Hüfte. "Voll süß", strahlt Inna. Doch die findet Jendrik nicht nur sweet, sondern auch ziemlich hot. Als er oberkörperfrei seine Muskeln stählt, kommt die 25-Jährige etwas in Wallung. "Oh jaaaa. Was soll ich sagen, man ist ja lange auf trockenem Eis geblieben", lacht Inna.

Fun, Flirts, wilde Partys und auch sexy Performances - das alles macht die DNA von "Love Island" aus. Und so stylen sich die Islanderinnen auch in dieser Staffel so richtig hot auf, um für ihre Boys zu performen. Inna heizt mit heißen Moves und sexy Hüftschwung allen Jungs ein. Als Vanuschka an der Reihe ist, steht Bucci auf und fordert von Nico, gleiches zu tun. Irritation macht sich breit, doch Vanuschka, aktuell mit Mahdi glücklich vercouplet, zieht ihre Performance durch. "Das hat etwas mit Respekt gegenüber Mahdi zu tun", erklärt sich Bucci. Und damit nimmt das Drama seinen Lauf. Vanuschka ist tief verletzt. Es fließen Tränen. Sandrine ist geschockt: "Ich finde es respektlos ihr gegenüber einfach aufzustehen. Das passt nicht zu meinen Ansichten. Das ist schon problematisch für mich!" Die Islanderinnen lassen das nicht auf sich sitzen und machen vor versammelter Mannschaft eine knallharte Ansage: "Das geht gar nicht!" Sandrine ergreift das Wort: "Für mein Empfinden ist es respektloser aufzustehen, als einfach zuzuschauen. Wir alle sind niveauvoll und würden nie irgendwas machen, wie euch anzufassen. Wir haben uns alle auf das Spiel eingelassen!" Und während Sandrine noch spricht, steht Bucci einfach auf und geht ...

Girls support girls

"Was soll ich machen nach dieser Situation? Dass er einfach weggegangen ist, geht nicht", Sandrine sucht Rat bei ihrer Freundin Inna. "Ich bin ein verständnisvoller Mensch, aber das passt einfach nicht zu meinen Ansichten", so Sandrine weiter. Inna kann sich in die 28-Jährige hineinversetzen: "Das tat mir auch für dich eben Leid. Du bekommst das von ihm ab und musst damit klarkommen". Die Blondine erzählt der hübschen Brünetten, dass ihr und der Rest der Gruppe auffällt, wie anders sich Sandrine in Buccis Gegenwart verhält und sich nicht richtig traut was zu sagen. "Solche Männer werden dich auf Dauer eh nicht glücklich machen. Das ist leider so", weiß Inna. Sandrine macht sich Gedanken, ob das Ganze so mit ihrem Couple Sinn hat.

