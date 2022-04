Salzburg: Spektakuläre Schau „Masterpieces of Art“. „Alles, was in der Kunstwelt Rang und Namen hat“ 4. - 18. April 2022

Salzburg (OTS) - „Kunst, die am Kunstmarkt angekommen ist“, lautet das prägnante Motto der Schau. Die Grazer Galerie Reinisch nutzt vom 4. bis 18. April 2022 schon zum zweiten Mal den festlichen Rahmen der Salzburger Osterfestspiele, um in der Mozartstadt große Werke der bildenden Kunst zu zeigen. Eine noble Salzburger Innenstadt-Adresse – das 1200 Jahre alte Gebäude Getreidegasse 12 – beherbergt als temporäres Kunsthaus die Ausstellung „Masterpieces of Art“. Galerist Helmut Reinisch: „Wir bringen alles mit, was in der internationalen Kunstwelt Rang und Namen hat“ – von Banksy bis A.R. Penck, von Ólafur Eliasson bis Franz West, von Hubert Scheibl bis Martin Kippenberger. Als Ehrengast wird Schauspiel-Star Philipp Hochmair erwartet.



Veranstalter Helmut Reinisch freut sich auf zahlreiche SammlerInnen, KuratorInnen, MuseologInnen und viel Prominenz unter den Besuchern. „Das Haus Getreidegasse 12 ist ein Gesamtkunstwerk und hat sich bereits einen Namen gemacht“, schwärmt er vom Schauplatz seiner Salzburger Pop-Up-Galerie. „Die Gesamtpräsentation auf zwei Ebenen werden Sie so nahe an den Bühnen der Osterfestspiele nicht ein zweites Mal finden.“ Auch im Stadtbild wird die „Masterpieces of Art“-Schau unübersehbar sein: Eine wichtige Outdoor-Kunst-Intervention der Galerie Reinisch entsteht im Innenhof von St. Peter, wo in den nächsten Wochen großformatige farbgewaltige Gemälde von Anton Petz Farben in die Salzburger Altstadt bringen werden. Alle Exponate haben gemeinsam, dass sie von herausragenden Künstler-Persönlichkeiten stammen, die stets kompromisslos ihren Weg gingen – und die Höchstwerte am internationalen Kunstparkett erzielen.

Die Ausstellung „Masterpieces of Art“ (Salzburg, Getreidegasse 12) wird am 4. April um 18 Uhr eröffnet und ist dann bis zum 18. April täglich geöffnet. Wer nicht nur sehen, sondern auch hören will, sollte sich den 7. April (18.30 Uhr) vormerken. Dann wird Ehrengast Philipp Hochmair erwartet. https://www.reinisch-graz.com/



