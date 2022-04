win2day wird Sponsor des österreichischen Sports

Ein neuer, starker Partner für Österreichs Sport – win2day wird auch Partner der Eishockey Nationalteams und engagiert sich im Beach Volleyball, Tischtennis und Basketball.

Wien (OTS) - win2day, die Spieleseite der Österreichischen Lotterien, weitet ihr Engagement als Unterstützer des österreichischen Sports aus. Mit einem umfassenden Paket aus unterschiedlichsten Sportarten verstärkt das Unternehmen seinen Auftritt auf der sportlichen Bühne. Die Sponsorings werden teilweise – so wie zum Beispiel bereits in der win2day ICE Hockey League – noch während der laufenden Saison übernommen. Neben dem Engagement im Eishockey (Liga, Nationalteams der Herren, der Damen und der Behindertensportsparte) engagiert sich win2day über ein vom Vermarkter LAOLA1 geschnürtes Paket auch als neuer Hauptsponsor des heimischen Basketballs, Beach Volleyballs und Tischtennis sowie als Unterstützer des Österreichischen Behindertensportverbands (ÖBSV) und des Österreichischen Gehörlosen Sportverbands (ÖGSV).

Sponsoring für Österreich – Sponsoring mit Haltung

„Als einziger konzessionierter online Glücksspiel-Anbieter in Österreich mit einem umfangreichen Sportwetten-Angebot freut es uns, als großer Player in die heimische Sportlandschaft einzusteigen. Wir werden als verlässlicher Partner für Ligen der höchsten Spielklassen, Nationalteams und Großevents ab sofort für den Sport in Österreich da sein“, so Georg Wawer, Managing Director win2day. Von Beginn an stand für das Unternehmen fest, sich in allen Sportarten sowohl den Herren-und den Damen-Teams sowie jenen des Behindertensports zu widmen. „Wir werden beispielsweise im Eishockey neben dem Liga Titelsponsoring auch das Para-Nationalteam sowie jene der Damen und Herren unterstützen. Eine Herangehensweise, die wir so in all unseren Engagements mit den jeweiligen Verbänden verfolgen. Wir sind damit finanzielle Engagements eingegangen, bei denen beide Seiten natürlich auch langfristig davon profitieren“, ergänzt Wawer. Tom Berger, Head of LAOLA1 zu der Partnerschaft: „Ich halte es für etwas sehr Besonderes, dass sich ein Unternehmen in dieser Dimension entscheidet, seine Zielsetzungen mit substanziellen und nachhaltigen Investitionen in den österreichischen Sport zu verfolgen. Als LAOLA1 werden wir diese Partnerschaften an mehreren Punkten der vorwiegend digitalen Wertschöpfungsketten intensiv mit begleiten und freuen uns sehr, so die Rahmenbedingungen für die österreichische Sportwirtschaft, nach 2 Jahren Pandemie, ein bedeutendes Stück weiter entwickeln zu können.“

Mit umfassenden Unterstützungs-Paketen in eine neue Sponsoring-Ära

win2day wird Partner der jeweiligen Sportverbände und sichert sich nun neben den Sponsorings der einzelnen Nationalteams auch die Titelsponsorings in Österreichs Top-Ligen im Beach Volleyball, Tischtennis, Damen Basketball sowie der Rollstuhlbasketball-Liga. Zudem werden die Österreichischen Staatsmeisterschaften im Gehörlosen-Beach Volleyball sowie die Österreichischen Staatsmeisterschaften im Tischtennis für Menschen mit Behinderung unterstützt.

#NoManipulation – win2day steht für Fair Play

Fair Play wird bei win2day in allen Belangen großgeschrieben. Als Mitglied bei Play Fair Code, dem österreichischen Verein zur Wahrung der Integrität im Sport, will das Unternehmen seinen Beitrag zu Fairness im Sport leisten. Die gesponserten Verbände sind ebenso Mitglied bei Play Fair Code und verschreiben sich den vom Verein auferlegten Richtlinien. „Wir haben uns entschieden, bei voller Bezahlung unsere Werbeflächen, die bei Spielen der Teams im Ausland zur Verfügung stehen, einem wohltätigen Zweck zu widmen. Für den Anfang tritt dort nun Play Fair Code mit #NoManipulation auf“, fügt Georg Wawer hinzu. Günther Kaltenbrunner, Präsident von Play Fair Code, begrüßt die Pläne von win2day freilich: „Mit win2day gewinnen wir ab sofort einen weiteren wichtigen Sportwettenanbieter als Mitglied und werden damit unserem umfassenden Stakeholderansatz noch mehr gerecht. Wir heißen win2day in unserem Netzwerk bereits jetzt willkommen und freuen uns auf die Zusammenarbeit.“ Severin Moritzer, Geschäftsführer Play Fair Code fügt hinzu: „Die besten Geschichten sind manchmal sehr kurz, aber umso prägnanter. Unser Claim #NoManipulation bringt das Ziel aller Partner in dieser Kooperation, insbesondere aber der Athleten, auf den Punkt.“

Fair Play steht für win2day somit im Zentrum des Sportwettenangebots. Mit der Sicherheit der Österreichischen Lotterien.

Über win2day

win2day ist die erste und einzige Adresse für konzessioniertes Online-Glücksspiel in Österreich. Von Ass-Poker bis Zero-Spiel, von American Roulette bis Zahlenlotto, von Ankick bis zweite Halbzeit – win2day bietet Online-Spiel- und Wettvergnügen von A bis Z und vereint Casino Spiele, Poker Room, Bingo Room, klassische Lotterie Spiele, Virtual Games sowie Sportwetten auf einer einzigen Spieleseite.

win2day ist das Online-Spielangebot der Österreichischen Lotterien, die vom Bundes-ministerium für Finanzen die einzige Konzession zur Durchführung von Elektronischen Lotterien erhalten haben.

Vertrauen, Sicherheit und Spielerschutz

Das Vertrauen der Userinnen und User spielt für win2day eine entscheidende Rolle. win2day ist sich seiner Verantwortung bewusst und nimmt diese sehr ernst. So stehen Sicherheit bei der Spielabwicklung und der Gewinnauszahlung als auch im Datenschutz im Fokus. Und zum anderen genießen Jugendschutz und der Schutz vor übermäßiger Spielleidenschaft höchste Priorität.

Foto zum Download und Videos dazu finden Sie unter:

https://bit.ly/win2day-sportsponsoring

Rückfragen & Kontakt:

Patrick Minar

Leiter Corporate Communications

Casinos Austria AG – Österreichische Lotterien Ges.m.b.H.

Tel.: +43/1/79070 – 31900

E-Mail: patrick.minar @ lotterien.at

Website: www.lotterien.at



Georg Wawer

Managing Director

win2day

Tel.: +43/1/79070 – 36100

E-Mail: georg.wawer @ win2day.at

Website: www.win2day.at



Wolfgang Jethan

Sportsponsoring

win2day

Tel.: +43/1/79070 – 36110

E-Mail: wolfgang.jethan @ win2day.at

Website: www.win2day.at