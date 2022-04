Familienbund: Internationaler Kinderbuchtag am 2. April

Vorlesen schafft Nähe und macht Lust auf Lesenlernen

Wien/St.Pölten (OTS) - Der Internationale Kinderbuchtag wird seit 1967 jährlich am 2. April, dem Geburtstag des bekannten Schriftstellers Hans Christian Andersen begangen.

„Kinderliteratur beginnt schon beim einfachen Papp-Bilderbuch und endet weit hinter Harry Potter. Sie begleitet Kinder von Geburt an und ist Trösterin und Ratgeberin in schwierigen Zeiten“, ist Familienbund-Präsident Mag. Bernhard Baier überzeugt. „Gemeinsam zu lesen - Kindern vorzulesen - ist ein wunderbarer Moment und festigt nicht nur die Eltern-Kind-Beziehung, es ist ein wunderbarer Schatz in der Erinnerungskiste jedes jungen Menschen!“



Der Familienbund nimmt den internationalen Kinderbuchtag zum Anlass, um auf den Mehrwert von Vorlesen hinzuweisen:



Vorlesen schafft Nähe

Vorlesen vergrößert den Wortschatz

Vorlesen macht klug

Vorlesen fördert die Konzentration

Vorlesen erleichtert das Lesenlernen

Vorlesen macht Lust auf Lesenlernen

Vorlesen macht fit für die Schule

„Ganz gleich was man liest und wie gut man liest, gemeinsames Lesen ist gut für Kinder“, betont Bernhard Baier.

