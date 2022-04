ORF-„Runde der Chefredakteurinnen und Chefredakteure“ mit Matthias Schrom

Am 3. April um 11.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - In der Ukraine tobt ein Krieg – die Folgen sind katastrophal. Vier Millionen Menschen sind auf der Flucht, auch in Österreich sind schon Tausende Flüchtlinge angekommen. Abgesehen von der menschlichen Tragödie bekommt die globalisierte Wirtschaft immer größere Schwierigkeiten.

Ist Österreich auf die große Zahl an Schutzsuchenden vorbereitet? Welche Folgen haben die Wirtschaftssanktionen für Österreich? Wie sicher ist die Gasversorgung?

Diesen Problemen zum Trotz ist Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka in der Kritik. Chats über Postenbesetzungen als Innenminister belasten den zweiten Mann im Staat, in der Justiz rumort es nach weiteren Suspendierungen – der ÖVP-U-Ausschuss belastet das Koalitionsklima. Dazu kommt ein chaotisches Pandemiemanagement und die Begrenzung von kostenlosen Corona-Tests. Wie steht es um die politische Kultur im Land? Und wie handlungsfähig ist die ÖVP-Grün-Koalition?

Matthias Schrom diskutiert am Sonntag, dem 3. April 2022, um 11.05 Uhr in ORF 2 in der „Runde der Chefredakteurinnen und Chefredakteure“ mit:

Eva Linsinger

„profil“

Hubert Patterer

„Kleine Zeitung“

Florian Klenk

„Falter“

Richard Grasl

„Kurier“

Petra Stuiber

„Der Standard“

