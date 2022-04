20. Bezirk: Anmeldung zum Konzert „Sunrise – Sunset“

Wien (OTS/RK) - Wieder einmal lädt der Kultur-Verein „Kulturring Brigittenau“ zu einem Musik-Abend ein. Am Donnerstag, 7. April, gastieren 3 bewährte Künstler ab 19.00 Uhr im Festsaal im Amtshaus Brigittenau (20., Brigittaplatz 10) und sorgen mit dem Programm „Sunrise – Sunset“ für gute Unterhaltung. Der Eintritt ist frei, Spenden werden angenommen. Die Organisatoren ersuchen um Anmeldungen zu dieser Veranstaltung bis Dienstag, 5. April: Telefon 0664/820 30 94 („Kulturring“, Brigitta Schalk).

Hörenswerte Kompositionen jüdischer Tonsetzer

Das Publikum muss die aktuellen Corona-Bestimmungen befolgen. „Die schönsten Melodien jüdischer Komponisten“ ertönen an dem Abend. Auf dem Programm stehen Werke namhafter Tondichter, von George Gershwin bis Leonard Bernstein. All die Wohlklänge werden mit Geschichten und Anekdoten umrahmt. Rene Rumpold (Gesang), Axel Ramerseder (Klavier) und Johannes Terne (Erzählungen) stellen sich mit schwungvollen und berührenden Darbietungen ein. Beantwortung von Anfragen per E-Mail: ordination@tier-arzt.at (Obfrau: Birgit Kopschar). Der Bezirk unterstützt die Veranstaltung. Infos über sonstige geförderte Kultur-Termine in der Brigittenau: Telefon 4000/20 115 (Büro der Bezirksvorstehung Brigittenau) und E-Mail post@bv20.wien.gv.at.

Allgemeine Informationen:

Künstler Rene Rumpold: www.rene-rumpold.at

Künstler Axel Ramerseder: www.agentur-ramerseder.at

Künstler Johannes Terne („filmmakers“): https://filmmakers.de/johannes-terne

Geförderte Kultur-Projekte im 20. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/brigittenau/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse