Mayerhofer: „Freue mich auf eine gute Zusammenarbeit mit der Apothekerkammer“

Die Igepha gratuliert der Präsidentin der Apothekerkammer zur Wiederwahl.

Wien (OTS) - „Im Namen der Igepha gratuliere ich Frau Dr. Mursch-Edelmayr und dem Präsidium der Apothekerkammer ganz herzlich zur Wiederwahl. Ich freue mich auf eine gute und konstruktive Zusammenarbeit mit dem gewählten Präsidium. Gerade die Pandemie hat gezeigt, wie wichtig Self Care für die Bevölkerung ist. Viele Menschen haben erlebt, dass es möglich und sinnvoll ist, die eigene Gesundheit selbstbewusst und eigenverantwortlich zu erhalten und zu stärken. Die österreichischen Apotheken spielen dabei als professionelle Anlaufstelle in Gesundheitsfragen eine wesentliche Rolle“, so Mag. Mirjana Mayerhofer, Präsidentin der Igepha.

Über die IGEPHA:

Die IGEPHA – The Austrian Self Care Association wurde 1967 gegründet und vertritt sämtliche Anliegen derjenigen Unternehmen in Österreich, die rezeptfreie Arzneimittel oder Gesundheitsprodukte herstellen oder vertreiben.

Ziel der Arbeit der IGEPHA ist es, dass jede Bürgerin und jeder Bürger in Österreich schnell und einfach auf qualitativ hochwertige rezeptfreie Arzneimittel und Gesundheitsprodukte zurückgreifen kann. In allen Fragen zum Thema OTC ist die IGEPHA mit ihren 70 Mitgliedsfirmen der kompetente Ansprechpartner. Auf internationaler Ebene arbeitet die IGEPHA mit dem Europäischen Verband der Arzneimittelhersteller (AESGP) zusammen.

