myfidelio im April: Ein Fest für Beethoven, Frühling in Wien und Ballett aus der Wiener Staatsoper

Außerdem: Programmschwerpunkt zum 125. Todestag von Brahms mit zahlreichen Neustarts, Musik-Doku „Der Brahms Code“ u. v. m.

Wien (OTS) - Der April steht auf myfidelio (www.myfidelio.at) ganz im Zeichen des Komponisten Johannes Brahms, dessen Todestag sich am 3. April 2022 zum 125. Mal jährt. Der Programmschwerpunkt umfasst rund 90 Produktionen mit zahlreichen Neustarts, darunter u. a. ein Konzert Anne-Sophie Mutters zu Brahms’ Violinsonaten und die Musikdoku „Der Brahms Code“. Außerdem können sich myfidelio-Abonnentinnen und -Abonnenten mit „Ein Fest für Beethoven“ am 10. April, „Frühling in Wien“ am 17. April und einem Ballett aus der Wiener Staatsoper zu Haydns „Die Jahreszeiten“ am 30. April auf gleich drei Live-Konzerte freuen.

Die Live-Highlights im April

Grenzenlose Spielfreude der Meister der Wiener Klassik und die herausragendsten Talente der österreichischen Musikszene: Das sind die Zutaten für ein Konzert der Extraklasse, zu dem die zwei größten Musikuniversitäten des Landes einladen. MUK (Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien) und mdw (Universität für Musik und darstellende Kunst Wien) kommen 2022 erstmals zusammen, um alle fünf der legendären Klavierkonzerte von Ludwig van Beethoven auf die Bühne zu bringen – ein Fest für Beethoven, das myfidelio am 10. April um 20.15 Uhr aus dem ORF RadioKulturhaus streamt. Der Konzertabend, begleitet von der Webern Kammerphilharmonie, wird vom Konzert für Klavier und Orchester Nr. 2 B-Dur op. 19 eingeläutet, das sich noch an den frühen Vorbildern der Wiener Klassik orientiert. Das abschließende Konzert für Klavier und Orchester Nr. 5 Es-Dur op. 73, das auch unter dem Titel „Emperor Concerto“ bekannt ist, ist Beethovens letztes vollendetes Klavierkonzert, das zugleich zu den meistgespielten Klavierkonzerten der Welt zählt.

Der Ostersonntag steht dann ganz im Zeichen des Konzertklassikers „Frühling in Wien“. Seit mehr als 40 Jahren gehört das TV-Osterkonzert der Wiener Symphoniker zu den großen Höhepunkten im Wiener Konzertkalender. In diesem Jahr führt deren Chefdirigent Andrés Orozco-Estrada gemeinsam mit dem österreichischen Cellisten Kian Soltani durch den Abend. Auf dem Programm stehen beschwingte Werke u. a. von Carl Michael Ziehrer, Friedrich Gulda und Johann Strauß Sohn. myfidelio streamt das Konzert am Sonntag, dem 17. April, live um 20.15 Uhr aus dem Großen Saal des Wiener Musikvereins.

Am 30. April feiert der Direktor und Chefchoreograf des Wiener Staatsballetts Martin Schläpfer Premiere mit Joseph Haydns „Die Jahreszeiten“. Er bringt Haydns Oratorium über das Eingebundensein des Menschen in den Kreislauf der Natur als abendfüllendes Tanzstück auf die Bühne – mit dem Wiener Staatsballett, Solistinnen und Solisten des Sängerensembles, dem Chor und dem Orchester der Wiener Staatsoper, für deren musikalische Leitung Giovanni Antonini gewonnen werden konnte. myfidelio streamt den Premierenabend live um 18.30 Uhr.

Programmschwerpunkt zu Johannes Brahms

Er gilt als einer der bedeutendsten und einflussreichsten Komponisten des 19. Jahrhunderts. Johannes Brahms’ Todestag jährt sich am 3. April 2022 zum 125. Mal. myfidelio widmet dem in Hamburg geborenen Komponisten den ganzen April über einen umfangreichen Schwerpunkt mit insgesamt mehr als 90 Produktionen. Auf dem Programm steht u. a. der komplette Symphonien-Zyklus in unterschiedlichen Interpretationen der Dirigenten Paavo Järvi, Christian Thielemann, Thomas Hengelbrock, Daniel Barenboim, Leonard Bernstein und Herbert von Karajan. Ebenfalls Teil des Schwerpunkts ist Brahms’ zentrales Werk „Ein deutsches Requiem“ mit Paavo Järvi am Pult der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen und ein Konzert mit Ausnahme-Geigerin Anne-Sophie Mutter zu Brahms’ Violinsonaten (Opus 78, 100 und 108). Abgerundet wird der Schwerpunkt mit der preisgekrönten Musikdokumentation „Der Brahms Code“, die die vier Symphonien von Johannes Brahms näher beleuchtet und dem Publikum die Höhepunkte dieser romantischen Meisterwerke zum besseren Verständnis näherbringt.

