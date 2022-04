März-Quote: Starkes Wachstum für ServusTV und ServusTV On

ServusTV auch im März stärkster Privatsender in Österreich | ServusTV On startet mit 5 Millionen Views im März durch

ServusTV

Mit 3,9 % Marktanteil in der Basis im März verzeichnete ServusTV ein deutliches Wachstum gegenüber dem Vorjahr (3,5%) und setzte sich erneut an die Spitze der österreichischen Privatsender. Auch in der Zielgruppe 12-49 steigerte sich ServusTV von 2,6% im Vorjahr auf 2,9%.

Unterhaltung, Information und Sport zählten zu den stärksten Treibern im März. Die „Quizjagd“ (wochentags ab 17:05 Uhr) feierte mit 8,6% Monatsmarktanteil einen neuen Rekord. Die beste Sendung seit Sendestart kam am 21. März auf einen Marktanteil von 10,8%. Insgesamt knackte das Vorabendformat gleich dreimal die 10%-Marke.

Auch die „Servus Nachrichten 19:20“ erzielte neuerlich einen Monatsbestwert mit 8,2%.

Sportlich stand der Monat März im Zeichen der Formel 1: Das erste Live-Rennen der Saison bei ServusTV am 27. März verfolgten durchschnittlich 709.000 Zuseher, was einem Marktanteil von 25,3% (Gruppe 12+) entsprach. In der Gruppe 12-49 lag der Marktanteil des Rennens bei 34,6 %.

Beliebt bei den Zusehern war auch die Achtelfinal-Partie Real Madrid vs. Paris Saint-Germain in der UEFA Champions League mit 8,3% Marktanteil in der Basis und 9,8% in der ZG 12-49.

Sportlich geht es auch an diesem Wochenende weiter: Dann steigt der nächste Showdown der MotoGP in Argentinien live bei ServusTV.

(Quelle: agtt)

ServusTV On

Mit seiner Digitaloffensive vereint ServusTV alle Sendermarken und Online-Inhalte unter dem neuen Markennamen „ServusTV On“. Einen Rekordwert erzielt sogleich die Formel 1 mit rund 600.000 Video Views am ersten ServusTV-Live-Wochenende.

Vor einem Jahr hatte ServusTV seine digitale Sportplattform erfolgreich gestartet: 350.000 Video Views wurden durchschnittlich an den Formel 1-Wochenenden in der Saison 2021 gezählt. Beim ersten Live-Rennwochenende der aktuellen Saison erzielte ServusTV On mit 600.000 Views einen neuen Rekordwert.

Ebenfalls beliebt bei ServusTV On war im März das Angebot rund um die MotoGP – mit Live-Sessions aller Meisterschaftsklassen und einem besonderen Highlight für Fans: Die Doku-Reihe „Tales of Valentino“ über MotoGP-Legende Valentino Rossi, steht im deutschsprachigen Raum kostenlos exklusiv bei ServusTV On zur Verfügung und zählt bereits über 50.000 Abrufe.

Rund 1.000 Sendungen bietet ServusTV On dauerhaft an – dazu gehören beispielsweise Bergwelten-Dokumentationen wie „Die Marmolata“ oder die Heimatleuchten-Sendung „Am Großglockner“, die derzeit ebenfalls zu den Top-Performern im Doku-Bereich zählen.

Insgesamt kommt ServusTV On im März auf rund 5 Millionen Video Views und rund 70 Millionen watched minutes.

Bereits an diesem Wochenende, steht der nächste Showdown der MotoGP an: Bei ServusTV On gibt es die Sessions aller Klassen bereits ab Freitag bis Sonntag live im internationalen und österreichischen Livestream.

(Quelle: Google Analytics)





