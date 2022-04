Vienna Insurance Group investiert halbe Milliarde Euro erfolgreich in grüne und soziale Projekte

Nachhaltigkeitsanleihe zu 80 % in grüne und zu 20 % in soziale Projekte angelegt

Wien (OTS) - Bereits im ersten Jahr der Emission ihrer Senior-Nachhaltigkeitsanleihe über 500 Millionen Euro konnte die Vienna Insurance Group (VIG) den Nettoerlös aus der im März 2021 begebenen Anleihe zu 100 % für grüne und soziale Projekte bereitstellen.



Rund 50 Investoren aus zwölf Ländern Europas haben die am 18. März 2021 erfolgreich platzierte Anleihe gezeichnet, mehr als drei Viertel davon haben einen expliziten Fokus auf Nachhaltigkeit in ihren Portfolios. „ Als Gesellschaft stehen wir kollektiv vor der Aufgabe, heute zu schützen, was morgen immer wichtiger wird: nachhaltige, erneuerbare Energie, Lebensräume aller Art, notwendige Ressourcen und sozialen Zusammenhalt. Mit unseren Investments wollen wir als VIG-Gruppe eine nachhaltig positive ökologische und soziale Wirkung erzielen. Das zeigen wir mit unserer Nachhaltigkeitsanleihe eindrücklich: 80 % der Nettoemissionserlöse entfallen auf grüne Projekte, 20 % auf soziale Projekte “, erklärt Generaldirektorin Elisabeth Stadler.



Projekte in fünf Ländern Europas

Um sicherzustellen, dass die Investments für grüne und soziale Vermögenswerte verwendet werden, wurde das sogenannte Sustainability Bond Framework erstellt und dieses von einer unabhängigen ESG-Ratingagentur (Sustainalytics) beurteilt. Ebenso wurde der Allocation & Impact Report einer Überprüfung durch Sustainalytics unterzogen. Die Allokation weist eine ausgewogene Mischung nach Kategorien und Ländern auf. Zehn Projekte entfallen auf Österreich, vier auf Spanien, drei auf Polen, und je eins auf Deutschland und Frankreich.



Fokus auf Grüne Gebäude

Der Großteil der Anleihe wurde mit 43 % bzw. 215,7 Mio. Euro in Grüne Gebäude veranlagt, darunter je drei Projekte für Büro- und Wohngebäude in Österreich und Polen. Je rund ein Fünftel der Gesamtsumme wurden investiert in: erneuerbare Energien (18,8 %, 94,1 Mio. Euro) mit einem Offshore-Windpark in Deutschland und zwei Solaranlagen in Spanien, bezahlbares Wohnen (18,4 %, 92 Mio. Euro) in Form von fünf Projekten für gemeinnützige Wohnbauten in Österreich, die insgesamt 959 Wohneinheiten umfassen, sowie in Clean Transportation (17,7 %, 88,6 Mio. Euro) mit einem Projekt für einen Hochgeschwindigkeitszug in Frankreich und zwei U-Bahn-Projekten in Spanien. Weitere 10,1 Mio. Euro (2 %) wurden für zwei Projekte für den Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen wie Bildung und Gesundheit eingesetzt, darunter der Ausbau einer Schule sowie Investitionen in die Gesundheitsforschung in Österreich.



Verfolgung Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen

Mit diesen Investitionen zahlt die VIG-Gruppe konkret auf vier Nachhaltige Entwicklungsziele (SDG) der Vereinten Nationen ein, zu denen sie sich unter anderem als Mitglied des UN Global Compact verpflichtet hat: nachhaltige Städte und Gemeinden, bezahlbare und saubere Energie, Gesundheit und Wohlergehen sowie hochwertige Bildung. Im Bereich erneuerbare Energien und Grüne Gebäude hat die Gruppe durch Ihre Veranlagung zwischen 26. März und 31. Dezember 2021 den Ausstoß von 36.329 Tonnen CO²-Equivalenten verhindert.



Ein detaillierter Bericht über die Allokation und die Auswirkungen der Nachhaltigkeitsanleihe ist auf der Webseite der VIG unter diesem Link in englischer Sprache zu finden.



