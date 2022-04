Kompetenzzentrum für Gesundheit und Wohlbefinden

In Villach ist ein einzigartiges Kompetenzzentrum für Gesundheit, Pflege, technische Orthopädie und Rehabilitationstechnik entstanden.

Klagenfurt am Wörthersee (OTS) - Seit einem Monat hat das maierhofer sanitätshaus in der Nikolaigasse in Villach nach umfassenden Umbauarbeiten nun wieder geöffnet. Die Resonanz der Kunden ist dabei durchwegs positiv.

Der Gesundheitsexperte maierhofer ist im Großraum Villach schon seit vielen Jahren durch seine Außendienstmitarbeiter vertreten. Als die Familie Kamolz vor gut 2 Jahren auf der Suche nach einer Nachfolge für ihr Geschäft war wurde das Sanitätshaus Kamolz in der Nikolaigasse Teil der maierhofer gruppe. Im Feber 2022 wurde das Sanitätshaus komplett umgebaut und erstrahlt nun in neuem Glanz, ganz den hohen Qualitätsanforderungen der maierhofer gruppe entsprechend.

Mehr als ein Sanitätshaus

Das maierhofer sanitätshaus Villach ist mehr als nur ein Sanitätshaus. In der Nikolaigasse ist ein in Villach einzigartiges Kompetenzzentrum für Gesundheit, Pflege, technische Orthopädie und Rehabilitationstechnik entstanden. Neben dem branchenüblichen Sanitätshaussortiment findet man hier auch eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten in zeitgemäßem Design für den Alltag. Von modernen Kompressionsstrümpfen für Sie und Ihn, über unterstützende Bandagen und Trainingsbekleidung für den Sport bis hin zu attraktiven Komfortschuhen für einen gesunden Fuß. Ein eigener Raum ist dem Thema Pflege zu Hause gewidmet. Und im Obergeschoss befindet sich die mit neuester Technik ausgestattete Werkstatt der maierhofer technischen orthopädie und reha-technik.

Fachexperten beraten

Die Pflege zu Hause ist nach wie vor ein sehr sensibles Thema, das viele pflegende Angehörige vor große Aufgaben stellt. Daher hat maierhofer ein eigenes Team von Fachexperten, die Betroffene kostenlos und unverbindlich beraten. Die diplomierten Gesundheits- und Krankenpfleger informieren dabei über Pflegehilfsmittel zur Unterstützung im Alltag und auch zu möglichen Förderungen und Zuschüssen. Die Beratung findet dabei im eigens gestalteten Pflege-Schauraum oder direkt zu Hause bei den Kunden statt. So kann die Wohnsituation vor Ort analysiert werden und eine geeignete Auswahl an Hilfsmitteln getroffen werden.

Orthopädie am Puls der Zeit

Eine profunde Ausbildung in der Anatomie des gesamten menschlichen Bewegungsapparates, jahrelange Erfahrung und das umfassende Wissen der Experten der maierhofer technischen orthopädie gepaart mit neuester Technik garantieren eine Versorgung den neuesten Qualitätsstandards entsprechend. Zur Verwendung kommen nur modernste Materialien, so kann ein neues Niveau in puncto Passform und Tragekomfort erreicht werden. Im neu gestalteten Orthopädiebereich können in Villach nun vielfältige orthopädische Leistungen in Anspruch genommen werden - von der professionellen Anpassung von Orthesen, über individuelle von Meisterhand gefertigte orthopädische Schuheinlagen bis hin zu komplexen Prothesenversorgungen. Mechanische Prothesen können hier ebenso angepasst werden wie Prothesen mit elektronisch gesteuertem Kniegelenk oder myoelektronisch gesteuerte Armprothesen.

Kompetente Rollstuhlversorgung

Ob Erwachsener, Jugendlicher oder Kind – gerade in der Versorgung mit Rollstühlen ist viel Einfühlungsvermögen in der Betreuung notwendig. Die hohe Fachkompetenz und die herzliche Art der Mitarbeiter der maierhofer reha-technik sowie die high-tech Ausstattung ermöglichen einen hohen Standard in der hochspezifischen und vielschichtigen Anpassung und Versorgung mit Rollstühlen. Ob Aktivrollstuhl-Versorgungen, Kinderversorgungen oder die Anpassung von komplexen Sitzschalensystemen, im neuen maierhofer sanitätshaus in Villach werden diese Versorgungen in freundlicher Atmosphäre und mit größter Diskretion durchgeführt.

Vertragspartner aller österr. Kassen

Ob Inkontinenz- oder Stomaversorgung, Kompressionsversorgung oder Pflegehilfsmittel, ob orthopädische oder Reha-Versorgung, die maierhofer GmbH ist Vertragspartner aller österr. Kassen und die Mitarbeiter unterstützen die Kunden gerne bei der Abwicklung mit den österr. Gesundheitskassen.

