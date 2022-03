Oö. Volksblatt: "SOS Maulkorb!" (von Manfred MAURER)

Ausgabe vom 1. April 2022

Linz (OTS) - Als wäre der alljährliche „Islamophobie-Report“ eines Politologen, der Ermittlungsakten der Justiz mit dem Manifest des Massenmörders Breivik vergleicht, nicht genug, fühlt sich auch die Menschenrechtsorganisation SOS Mitmensch berufen, jedes Jahr einen Bericht über „antimuslimischen Rassismus“ in Österreich herauszubringen.

Rassismus welcher Art auch immer ist abzulehnen. Und tatsächlich sind einige der angeprangerten FPÖ-Äußerungen nicht als zulässige Religionskritik, sondern als pauschale Diffamierung von Muslimen einzustufen. Doch das Bemühen, auch der Integrationsministerin antimuslimischen Rassismus vorzuwerfen, wirkt nur noch krampfhaft: Aus Raabs Mahnung, das Kopftuch für Mädchen schade deren „Integration in die europäischen Gastgebergesellschaften“, leitet SOS Mitmensch ab, die Ministerin stigmatisiere Muslima durch die Zuschreibung eines Gaststatus. Solange Islamverbände das Kopftuch zur Pflicht erklären, kann dieses nicht als neutrales Kleidungsstück gelten. Solange diese Kopftuchpflicht Teil einer Ideologie ist, in der Antisemitismus noch immer Platz hat, ist eine Debatte über islamische Kleidervorschriften zulässig. Und solange SOS Mitmensch diesen muslimischen Rassismus nicht genauso energisch anprangert, bleibt der Verdacht, dass es vor allem um eines geht: Kritikern des politischen Islam einen Maulkorb umzuhängen.

