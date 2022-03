Die neuesten Xiaomi Smartwatches und Earbuds zum Frühlingsbeginn

Wien (OTS) - Gemeinsam mit der Vorstellung der neuen Xiaomi 12 Series Premium Smartphones, hat Xiaomi heute auch die neue Xiaomi Watch S1 und die Xiaomi Watch S1 Active sowie die neuen Xiaomi Buds 3T Pro und die Xiaomi Buds 3 für den Verkaufsstart in Österreich vorgestellt. Die neuen tragbaren Essentials, zeichnen sich durch erstklassige Ästhetik und fortschrittliche Produktmerkmale aus und passen perfekt zu einem modernen Lebensstil. Besonders jetzt zum Frühlingsbeginn und den warmen Temperaturen bieten die schönen Watches den idealen Motivator zum Sport im Freien. Mit den neuen InEar-Kopfhörern, Xiaomi Buds 3T Pro und Xiaomi Buds 3, bietet Xiaomi auch die Möglichkeit immer und jederzeit die passende Musik in bester Sound-Qualität zu genießen, ob beim Sporteln, Arbeiten oder Entspannen.

Xiaomi Watch S1 Serie: Next Level Fitness

Die brandneue Xiaomi Watch S1 hat ein klassisches Design mit Saphirglas und einem Edelstahlrahmen, der das 1,43 Zoll große AMOLED-Display der Uhr einfasst. Das Armband ist klassisch aus hochwertigen Leder oder Fluorkautschuk und in verschiedenen Farben erhältlich.

Die Xiaomi Watch S1 Active bietet ein farbenfrohes und individuell anpassbares Sport-Styling mit maximalem Komfort. Das 1,43Zoll-AMOLED-Display ist stets einsatzbereit, die Metalllünette leicht und widerstandsfähig. Der Uhrenrahmen ist in drei Farben erhältlich und es gibt sechs verschieden farbige Armbänder zur Auswahl.

Die Xiaomi Watch S1 und S1 Active verfügen über insgesamt 117 Fitness-Modi, darunter 19 Profi-Modi, die der Nutzer sehr einfach auswählen kann. Die neue Xiaomi Watch S1 Serie kann automatisch in Gang gesetzt werden, da sie Gehen und Laufen erkennt im Freien oder auf einem Laufband erkennt. Die Xiaomi Watch S1 Active verfügt außerdem über ein erweitertes Fitness- und Gesundheitstracking für ein umfassendes Körperbewusstsein, einschließlich der Blut-Sauerstoffsättigung (SpO2) und einer verbesserten Schlafüberwachung. Darüber hinaus ist sie auch mit den Apps von Strava und Apple Health kompatibel.

Die Xiaomi Watch S1 Serie unterstützt Bluetooth-Anrufe, Zahlungen über Mastercard NFC 3 und Amazons Sprachassistent Alexa.4 Aus einer vollen Ladung mit der magnetischen Ladefunktion kann der Akku 12 Tage bei typischer Nutzung oder bis zu 24 Tage im Batteriesparmodus betrieben werden. Ab Anfang April wird die Xiaomi Watch S1 ab 229 Euro und die Xiaomi Watch S1 Active ab 179 Euro im Handel erhältlich sein.

Mitreißende Beats, magischer Klang: Xiaomi Buds 3T Pro

Sound auf Studio-Niveau kommt immer mit reichen Details und minimaler Verzerrung. Die neuen Xiaomi Buds 3T Pro bieten eine innovative Kombination aus Hardware- und Software, einschließlich eines dynamischen 10mm-Doppelmagnet-Treibers mit sektionaler DLC-Beschichtung sowie Unterstützung für den LHDC 4.0 Audio-Codec.

Darüber hinaus bieten die Xiaomi Buds 3T Pro eine hybride aktive Geräuschunterdrückung von bis zu 40 dB.7 Benutzer können zwischen drei ANC-Modi wählen oder sich für den adaptiven Modus entscheiden, bei dem sich die InEar Buds automatisch an den Umgebungsgeräuschpegel anpassen. Und mit dem Transparenzmodus können Nutzer ihre Umgebung auch unterwegs wahrnehmen.

Die brandneue „Dimensional Audio-Funktion“ erzeugt eine 360-Grad-Klanglandschaft, die ein kinoähnliches Klangerlebnis vermittelt. Wenn der Kopfbewegungsmodus aktiviert ist, behält jedes einzelne Klangdetail seine Position bei und sorgt für ein lebensechtes 3D-Erlebnis, wenn der Hörer seinen Kopf bewegt.7 Dank des bequemen und sicheren Sitzes und der Konnektivität mit zwei Geräten können die Ohrhörer bis zu sechs Stunden mit einer Ladung oder 24 Stunden mit der Hülle wiedergegeben werden. Anfang April werden die Xiaomi Buds 3T Pro ab 169 Euro im Handel erhältlich sein.

Im Takt der Musik: Die Xiaomi Buds 3

Xiaomi hat auch den Start der Xiaomi Buds 3 in Österreich angekündigt. Ausgestattet mit der fortschrittlichen hybriden ANC-Technologie, bieten die Xiaomi Buds 3 ein umfassendes Erlebnis im Takt der Musik. Mit drei ANC-Modi bieten die Xiaomi Buds 3 eine Geräuschunterdrückung von bis zu 40dB, die Hintergrundgeräusche effektiv reduziert, egal ob Sie arbeiten, studieren oder unterwegs sind. Die Xiaomi Buds 3 ermöglichen Ihnen auch Umgebungsgeräusche, dank des Transparenzmodus zu hören. Wenn Sie in den erweiterten Sprachmodus wechseln, können Sie menschliche Stimmen klar und deutlich hören und sich mit Ihren Gesprächspartnern unterhalten, ohne die Ohrhörer herausnehmen zu müssen.

Die Xiaomi Buds 3 sind mit einer N52 Doppelmagnetkomponente ausgestattet und liefern eine außergewöhnliche Klangqualität, die alle Erwartungen übertrifft. Das verbesserte Design der Kopfhörer sorgt für ein verbessertes Klangerlebnis mit tiefen Bässen und einer harmonischen Gesamtverzerrung von weniger als 0,07 Prozent8, was eine Klangqualität wie im Studio bietet.

Dank der Dual-Device-Konnektivität können Sie mit den Xiaomi Buds 3 problemlos zwischen dem Ansehen eines Films auf Ihrem Laptop und dem Annehmen eines Anrufs auf Ihrem Handy wechseln. Die Xiaomi Buds 3 unterstützen kabelloses Aufladen und ermöglichen bis zu sieben Stunden Wiedergabe mit einer einzigen Aufladung oder bis zu 32 Stunden Gesamtnutzungsdauer mit der Hülle.

Die Xiaomi Buds 3 sind in Gloss White und Carbon Black erhältlich, sie sind ergonomisch geformt, und bieten einen bequemen, sicheren Sitz und sind durch IP55 Staub- und Wasserresistent. Ab Anfang April werden die Xiaomi Buds 3 ab 129 Euro im Handel erhältlich sein.

Weitere Informationen finden Sie auf mi.co

Xiaomi Watch S1 (Schwarz) wird mit einem schwarzen Fluorkautschukband und einem schwarzen Lederarmband geliefert; Xiaomi Watch S1 (Silber) wird mit einem grauen Fluorkautschukband und einem braunen Lederarmband geliefert. Die SpO2-Funktion ist nicht für die Diagnose, Vorbeugung, Überwachung, Vorhersage, Prognose von Krankheiten, Untersuchung physiologischer Prozesse oder andere medizinische Zwecke bestimmt. Alle Gesundheitsdaten sollten nur für persönliche Zwecke verwendet werden. Die Verfügbarkeit von Mastercard-Zahlungen kann je nach Region variieren. Bargeldlose Zahlung wird nur an von Mastercard unterstützten Zahlungsterminals akzeptiert. Die Verfügbarkeit von Amazon Alexa kann je nach Region variieren. Für iOS-Nutzer wird die Funktion per OTA verfügbar sein. Die Daten stammen aus internen Labors, die tatsächliche Akkulaufzeit kann in verschiedenen Situationen variieren. 5ATM wasserfest: Vermeiden Sie Sauna, heiße Duschen und starke Strömungen beim Wassersport. 40dB Geräuschunterdrückungstiefe wurde vom National Institute of Metrology, China getestet. Die Funktionen der ANC- und Transparenzmodus-Einstellungen, LHDC 4.0, Dimensional Audio, Immersive Sound und Track Head Movement sind nur auf ausgewählten Xiaomi- und Redmi-Geräten verfügbar. Die Daten stammen aus internen Tests, die vom Hersteller durchgeführt wurden; ein vollständiger Testbericht kann auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden. Die Daten stammen aus internen Tests, die tatsächliche Akkulaufzeit kann in verschiedenen Situationen variieren.

Über Xiaomi

Xiaomi wurde im April 2010 gegründet und am 9. Juli 2018 am Hauptausschuss der Hongkonger Börse notiert (1810.HK). Im Mittelpunkt des Technologieunternehmens stehen Smartphones und smarte Hardware, die durch eine „Internet of Things“-Plattform (IoT) verbunden sind.

Durch den Fokus auf Innovation und Qualität strebt Xiaomi stetig nach einem hochwertigen Benutzererlebnis und betrieblicher Effizienz. Das Unternehmen entwickelt kontinuierlich erstaunliche Produkte mit fairen Preisen, damit alle Menschen auf der Welt ein besseres Leben durch innovative Technologie genießen können.

Xiaomi ist eines der führenden Smartphone-Unternehmen der Welt. Der Marktanteil des Unternehmens bei den Smartphone-Verkäufen lag im dritten Quartal 2021 weltweit auf Platz 3. Das Unternehmen hat auch die weltweit führende AIoT-Plattform (AI+IoT) für Verbraucher geschaffen, mit mehr als 400 Millionen smarten Geräten, die bis zum 30. September 2021 mit der Plattform verbunden sind, ohne Smartphones und Laptops. Xiaomi-Produkte sind in mehr als 100 Ländern und Regionen der Welt vertreten. Im August 2021 wurde das Unternehmen zum dritten Mal in die Fortune-Global-500-Liste aufgenommen, und zwar auf Platz 338, was einer Verbesserung um 84 Plätze im Vergleich zu 2020 entspricht.

Xiaomi ist Bestandteil des Hang Seng Index, Hang Seng China Enterprises Index und Hang Seng TECH Index.

Weitere Informationen zu Xiaomi finden sie auf unserem internationalen Blog.

Rückfragen & Kontakt:

Anna Kalina / UNIQUE Relations /Schönbrunner Straße 297, 1120 Wien

T: +43 1 877 55 43 70 E: anna.kalina @ unique-relations.at