Hofburg Wien: Vorstellung des österreichischen Marktstarts der neuen Xiaomi 12 Serie

Wien (OTS) - Xiaomi verkündete heute beim größten Xiaomi Event in Wien den offiziellen Launch der neuen Xiaomi 12 Serie für Österreich. Darunter sind gleich drei Spitzenreiter-Smartphones: das Xiaomi 12 Pro, das Xiaomi 12 und das Xiaomi 12X.



Filmreife Aufnahmen zu jeder Zeit

Die Xiaomi 12 Serie ermöglicht Nutzern, Aufnahmen in Studioqualität, egal in welcher Situation - sei es bei schwierigen Lichtverhältnissen oder bewegten Objekten. Alle drei Smartphones verfügen über eine professionelle Triple-Kamera für vielseitige Aufnahmen, darunter eine 50MP-Weitwinkel-Hauptkamera, die sowohl beim Xiaomi 12 Pro als auch beim Xiaomi 12 mit 8K-Aufnahmefunktionen ausgestattet ist.

Das Xiaomi 12 Pro zeichnet sich durch sein hochmodernes Triple-Kamera-Array mit 50 MP aus, das einen ultragroßen Sony IMX707-Hauptsensor beinhaltet. Dieser Sensor ist in der Lage, extrem große Mengen an Licht einzufangen und ermöglicht fortschrittliche Bildgebungsfunktionen mit schnellerer Fokusgeschwindigkeit und erhöhter Farbgenauigkeit. Das Xiaomi 12 und das Xiaomi 12X verfügen neben der 50MP Hauptkamera auch über eine 13MP Ultra-Weitwinkel-Kamera sowie eine 5MP Telemakro-Kamera, um das Geschehen aus verschiedenen Perspektiven perfekt fest zu halten. Neben der beeindruckenden Hardware sind das Xiaomi 12 Pro und das Xiaomi 12 auch mit Xiaomis eigenen AI-Algorithmen ausgestattet. Diese Innovationen machen es den Nutzern einfacher denn je, jeden Moment einzigartig aufzunehmen. Xiaomi ProFocus identifiziert und verfolgt Objekte auf intelligente Weise und verhindert so unscharfe Aufnahmen von bewegten oder verborgenen Motiven. Zu diesen Weiterentwicklungen gehört auch die Autofokus-Funktion für Augen und Gesichter. Ultra Night Video nutzt Xiaomis eigene Algorithmen, um Videos auch bei sehr schlechten Lichtverhältnissen klarer aufnehmen zu können als je zuvor.

Spitzenreiter-Verarbeitung, beispiellose Performance und Energieeffizienz

Spitzenreiter-Erfahrung erfordert Spitzenreiter-Leistung. Die Xiaomi 12 Serie verfügt über fortschrittliche Qualcomm® SnapdragonTM Mobilplattformen. Das Xiaomi 12 Pro und das Xiaomi 12 sind mit dem neuen Snapdragon® 8 Gen 1 Prozessor ausgestattet - der aktuell fortschrittlichsten mobilen Plattform von Qualcomm. Dieser Prozessor, der auf einem 4nm-Prozess basiert, steigert die GPU-Grafik-Rendering-Fähigkeiten um 30 Prozent und die Energieeffizienz um 25 Prozent im Vergleich zur vorherigen Generation1. Das Xiaomi 12X wird von dem Vorzeige-5G-Prozessor Snapdragon® 870 angetrieben, der eine reibungslose Nutzung im Alltag ermöglicht. Alle drei Geräte verfügen über UFS 3.1 für außergewöhnliche Lade- und Datenübertragungsgeschwindigkeiten sowie LPDDR5 RAM für Speichergeschwindigkeiten von bis zu 6.400 Mbit/s. Die Xiaomi 12 Serie verfügt über ein hochleistungsfähiges Kühlsystem, das durch eine extragroße Vapor-Chamber-Technologie und mehrere Schichten Graphit unterstützt wird, um diesen starken Geräten eine maßgeschneiderte Kühlleistung zu bieten.

Rundum erhöhte Unterhaltungserlebnisse

Mit der Xiaomi 12 Serie können Nutzer nicht nur jeden Moment in exquisiter Detailtreue festhalten, sondern diese Momente auch durch ein außergewöhnliches Unterhaltungserlebnis in erstaunlicher Qualität wieder erleben. Alle drei Geräte bieten eine lebendige Darstellung auf einem AMOLED Dot Display, das von DisplayMate mit A+ bewertet wurde und TrueColor unterstützt. Für zusätzliche Sicherheit ist das Display mit kratzfestem Corning® Gorilla® Glass Victus® ausgestattet und unterstützt Dolby Vision®, die branchenführende Bildgebungstechnologie, die Ihre Inhalte mit lebendigen Farben und Details zum Leben erweckt. Die Xiaomi 12 Serie unterstützt auch HDR 10+.

Hervorzuheben ist SGS Eye Care Display Certified des Xiaomi 12 Pro, was bedeutet, dass das Gerät die langfristige visuelle Gesundheit der Nutzer bei Langzeit-Sessions schützt. Gleichzeitig definiert das Xiaomi 12 Pro das Vorzeige-Display neu, indem es eine unglaublich ausgeglichene Anzeige mit Scrolling, Swiping und Sliding ermöglicht. Das äußerst energieeffiziente 6,73Zoll WQHD+-Display des Geräts nutzt AdaptiveSync Pro, um die dynamische LTPO-Anzeige je nach Inhalt intelligent zwischen 1Hz und 120Hz anzupassen.

Das Xiaomi 12 und das Xiaomi 12X bieten Xiaomis bisher farbenfrohestes Smartphone-Display mit mehr als 68 Milliarden Farben auf 6,28-Zoll Full-HD+-Displays. Beide verfügen über 120Hz AdaptiveSync, für ein beeindruckend hochauflösendes, lebendiges und flimmerfreies Display, das jedes Detail wiedergibt.

Kein Kinoerlebnis ist komplett ohne erstklassigen Sound. Die Xiaomi 12 Serie ist mit SOUND BY Harmon Kardon ausgestattet und liefert ein beeindruckendes Audioerlebnis mit Dolby Atmos®, den detailreichen, klaren und realistischen Raumklang für all ihre Lieblingsunterhaltung. Die Vierfach-Lautsprecher des Xiaomi 12 Pro - in Form von zwei Hochton- und zwei Tiefton-Lautsprechern - liefern klare Details und decken ein erstaunliches Klangspektrum ab. Sowohl das Xiaomi 12 als auch das Xiaomi 12X bieten einen ausgewogenen Stereoklang, der sich ideal für packende Spiele und Videos eignet. Um das Nutzererlebnis weiter zu optimieren, enthält die Xiaomi 12 Serie das aktuelle MIUI 13, das bereits Anfang dieses Jahres weltweit veröffentlicht wurde. Das Update bietet schnelleren Speicher, effizientere Hintergrundprozesse, intelligentere Verarbeitung und eine längere Akkulaufzeit. Zu den neuen Funktionen gehören Xiaomis eigener Flüssigspeicher, fokussierte Algorithmen und Smart Balance.

Laden der nächsten Generation

Um sicherzustellen, dass die Xiaomi 12 Serie den ganzen Tag lang ein professionelles Kino- und Unterhaltungserlebnis bietet, stellen die Geräte eine Ladegeschwindigkeit und -sicherheit der nächsten Generation bereit.

Das Xiaomi 12 Pro verfügt über das unglaublich schnelle 120W Xiaomi HyperCharge. Xiaomi agiert hier sehr kundenfreundlich, denn der Super-Charger wird mit geliefert. Mit einem 4.600mAh-Akku, der im Boost-Modus in nur 18 Minuten vollständig aufgeladen ist, bietet das Xiaomi 12 Pro Ladefunktionen der nächsten Generation, die mit den höchsten Anforderungen heutiger Nutzer Schritt halten².Das Xiaomi 12 und das Xiaomi 12X bieten 4.500mAh Akkus in einem kompakten Design. Beide Geräte unterstützen 67W Turbo-Charging für schnelles Aufladen – und der starke Charger liegt der Verpackung bei. Das Xiaomi 12 Pro und das Xiaomi 12 unterstützen außerdem kabelloses Laden mit 50W und Reverse Charging mit 10W. Das Xiaomi 12 Pro und das Xiaomi 12 nutzen beide Xiaomi AdaptiveCharge, einen intelligenten Ladealgorithmus, der mitlernt und sich den Ladegewohnheiten anpasst und dadurch die Akkulaufzeit verlängert.

Spitzenreiter-Funktionen verpackt in einem kultigen Design

Diese tragbaren Studios im Taschenformat liegen dank des ikonischen und benutzerorientierten Designs der Xiaomi 12 Serie bequem in der Hand. Schlankere Akkus mit hoher Kapazität und ein schmalerer Abstand zwischen den Rändern sparen wertvollen Platz im Gerät. Das 6,73-Zoll-Display des Xiaomi 12 Pro wird von einem schlanken Mittelrahmen mit raffinierten 3D-Kurven umschlossen. Das 6,28-Zoll-Display des kleineren Xiaomi 12 und des Xiaomi 12X misst nur 69,9 mm in der Breite und wird von sanften Kurven akzentuiert, die eine perfekte Passform gewährleisten3. Die neue Xiaomi 12 Serie wird voraussichtlich in den Farben Grey, Purple und Blue erhältlich sein.

Kostenloses YouTube Premium

Kunden der Xiaomi 12 Serie erhalten bis zu drei Monate YouTube Premium kostenlos, um den Zugang zu den besten Youtube Inhalten auch werbefrei und offline zu erhalten. Zu den Vorteilen gehört ein Abonnement für YouTube Music Premium, mit dem Nutzer unbegrenzten, werbefreien Zugang zu mehr als 80 Millionen offiziellen Songs, Live-Auftritten, Covers und Remixen erhalten.

6 Monate gratis Bildschirm-Reparatur

Bis zum 15. 3. 2023 bietet Xiaomi jetzt allen, die ein Smartphone der neuen Xiaomi 12 Serie über einen offiziellen Kanal in Österreich gekauft haben, eine gratis Bildschirmreparatur innerhalb von 6 Monaten ab Kaufdatum. Alle Xiaomi 12 Pro Nutzer können darüber hinaus einen internationalen Garantieservice in Anspruch nehmen und damit mehr Sicherheit für ihr neues Xiaomi-Phone genießen.

Marktverfügbarkeit

Die Xiaomi 12 Serie wird Anfang April in Österreich verfügbar sein.

Das Xiaomi 12 Pro wird es in der Variante 12GB+256GB ab 1.149 Euro geben.

Das Xiaomi 12 kommt in der Variante 8GB+256GB ab 899 Euro.

Das Xiaomi 12X wird in der Variante 8GB+128GB ab 649 Euro erhältlich sein.

Über Xiaomi

Xiaomi wurde im April 2010 gegründet und am 9. Juli 2018 am Hauptausschuss der Hongkonger Börse notiert (1810.HK). Im Mittelpunkt des Technologieunternehmens stehen Smartphones und smarte Hardware, die durch eine „Internet of Things“-Plattform (IoT) verbunden sind. Durch den Fokus auf Innovation und Qualität strebt Xiaomi stetig nach einem hochwertigen Benutzererlebnis und betrieblicher Effizienz. Das Unternehmen entwickelt kontinuierlich erstaunliche Produkte mit fairen Preisen, damit alle Menschen auf der Welt ein besseres Leben durch innovative Technologie genießen können.

Xiaomi ist eines der führenden Smartphone-Unternehmen der Welt. Der Marktanteil des Unternehmens bei den Smartphone-Verkäufen lag im dritten Quartal 2021 weltweit auf Platz 3. Das Unternehmen hat auch die weltweit führende AIoT-Plattform (AI+IoT) für Verbraucher geschaffen, mit mehr als 400 Millionen smarten Geräten, die bis zum 30. September 2021 mit der Plattform verbunden sind, ohne Smartphones und Laptops. Xiaomi-Produkte sind in mehr als 100 Ländern und Regionen der Welt vertreten. Im August 2021 wurde das Unternehmen zum dritten Mal in die Fortune-Global-500-Liste aufgenommen, und zwar auf Platz 338, was einer Verbesserung um 84 Plätze im Vergleich zu 2020 entspricht.Xiaomi ist Bestandteil des Hang Seng Index, Hang Seng China Enterprises Index und Hang Seng TECH Index. Weitere Informationen zu Xiaomi finden Sie auf unserem internationalen Blog.

