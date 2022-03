"Top-Innovator 2022": Online-Fotoservice Pixum erhält TOP 100 Auszeichnung (FOTO)

Köln (ots) - Als einziger deutscher Online-Fotoservice erhält Pixum die renommierte Auszeichnung "Top-Innovator 2022". In einem wissenschaftlichen Auswahlverfahren hat Pixum als eines der 100 innovativsten Unternehmen Deutschlands überzeugt. Im Auftrag von compamedia untersuchten der Innovationsforscher Prof. Dr. Nikolaus Franke und sein Team verschiedene Unternehmen anhand von mehr als 100 Innovations-Indikatoren aus fünf verschiedenen Kategorien.

Zum 29. Mal vergibt compamedia das TOP 100-Siegel für besondere Innovationskraft und überdurchschnittliche Innovationserfolge an mittelständische Unternehmen. Anhand einer ausführlichen Analyse prüft die wissenschaftliche Leitung Prof. Dr. Nikolaus Franke gemeinsam mit seinem Team die Bewerber in folgenden fünf Kategorien: Innovationsförderndes Top-Management, Innovationsklima, Innovative Prozesse und Organisation, Außenorientierung/Open Innovation und Innovationserfolg.

Im Grundsatz geht es um die Frage, ob die Innovationen eines Unternehmens nur ein Zufallsprodukt sind oder aber systematisch geplant werden und damit in Zukunft wiederholbar sind. Eine besondere Gewichtung erfährt die Frage, ob und wie sich Neuheiten und Produktverbesserungen am Markt durchsetzen.

Daniel Attallah, Gründer und CEO von Pixum, zeigt sich begeistert von der renommierten Auszeichnung: "Wir sind stolz und freuen uns, dass wir als einziger deutscher Online-Fotoservice mit diesem besonderen Award ausgezeichnet werden. Die Idee von Pixum hat als kleines Start-Up vor 22 Jahren angefangen. Wir waren damals der Pionier dieses neuen Marktes und sind bis heute einer der Innovationstreiber unserer Branche. Das geht nicht ohne ein fantastisches Team und erst recht nicht ohne loyale Kund:innen. Mein Dank richtet sich also an alle unsere Pixum Kunden:innen und an alle Pixum Mitarbeiter:innen: Das ist eure Auszeichnung."

Am 24. Juni gibt es einen zweiten Anlass zum Feiern: Dann kommen in Frankfurt am Main die Top-Innovatoren des Jahrgangs 2022 zur Preisverleihung auf dem Deutschen Mittelstands-Summit zusammen, um die Glückwünsche von Ranga Yogeshwar entgegenzunehmen. Natürlich wird auch Pixum mit von der Partie sein.

Einen Überblick aller Auszeichnungen des Online-Fotoservice Pixum gibt es unter https://www.pixum.de/testsiege

Über den TOP 100 Innovationswettbewerb

TOP 100 ist der einzige Wettbewerb in Deutschland, der das Innovationsmanagement und die Innovationserfolge von Unternehmen bewertet. Seit 29 Jahren erhalten die Innovations-Champions des Mittelstands das TOP 100-Siegel. Der Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar begleitet den Vergleich als Mentor. Prof. Dr. Nikolaus Franke ist seit 2002 wissenschaftlicher Leiter von TOP 100. Franke ist Gründer und Vorstand des Instituts für Entrepreneurship und Innovation der Wirtschaftsuniversität Wien. Mit 25 Forschungspreisen und über 200 Veröffentlichungen gehört er international zu den führenden Innovationsforschern. Projektpartner sind die Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung und der Mittelstandsverband BVMW.

Awards entdecken

Rückfragen & Kontakt:

Ingo Kreutz

Mobil: +49 (0) 152 56 762 632



Nils Daniel

Mobil: +49 (0) 151 46 222 912



E-Mail: presse @ pixum.com

pixum.de/presse