MA 2021: 1,76 Millionen ÖsterreicherInnen informieren sich TÄGLICH in der Kronen Zeitung

Rund jeder 4. Österreicher/in – 23,3 % - greift täglich zur „Krone“. Die Sonntagsausgabe erzielt eine nationale Reichweite von 30,0 % oder 2,27 Mio LeserInnen.

Wien (OTS) - 1.762.000 ÖsterreicherInnen setzen täglich auf die „Krone“ und schätzen die Aktualität, Themenvielfalt und den unabhängigen Journalismus der größten heimischen Tageszeitung. Ein internationaler Vergleich zeigt: Mit einer nationalen Abdeckung von 23,3 % ist die „Krone“ doppelt so groß wie Deutschlands größte Tageszeitung „Bild“, die auf 11,1 % Reichweite kommt.

Krone am Sonntag – der reichweitenstärkste Printtitel Österreichs*

2.273.000 ÖsterreicherInnen lesen die „Krone“ am Sonntag und genießen die Informationen in der Krone und Unterhaltung in der „Krone Bunt“. Mit 30,0 % Reichweite ist die „Krone“ am Sonntag nach wie vor das Maß aller Dinge hinsichtlich nationaler Reichweite.

Aber nicht nur die aktuelle Media-Analyse bestätigt die Markenkraft der „Krone“: die kürzlich veröffentlichte LAE 2021 bescheinigt der „Krone“ einen signifikanten Zuwachs in der digitalen Nutzung und auch in der ÖWA nimmt krone.at monatlich eine Top-Position ein - mittlerweile informiert sich jeder 2. Internetnutzer auf krone.at. Die aktuelle Entwicklung der Printreichweiten sollte in der MA auch als Signal verstanden werden, künftig die Erhebung crossmedialer Markenreichweiten zu berücksichtigen.

„ Die Krone informiert und unterhält die Menschen in Österreich und gibt ihnen Orientierung. Das tun wir verantwortungsvoll, unabhängig und mutig – immer mit und für unsere LeserInnen. Die Top-Reichweiten, Glaubwürdigkeit und ein hohes Maß an Interaktionsbereitschaft sind wesentliche Eckpfeiler, um Kommunikationsleistungen für unsere Werbepartner effizient und effektiv erbringen zu können “, so Krone-Geschäftsführer Mag. Gerhard Valeskini.

Quelle: MA 2021, Basis: Gesamtbevölkerung, Tageszeitungen; Schwankungsbreiten +/- 0,2 % bis +/- 0,8 %, Kronen Zeitung national +/- 0,7 %; Krone Sonntag +/- 0,7 %;- Details zur Schwankungsbreite auf www.media-analyse.at/Signifikanz; Deutschland: MA 2021 Pressmedien II

*Basis Einzeltitel ohne Kombinationen bzw. Ringwerte

