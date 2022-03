MA 2021: Täglich informiert sich eine halbe Million im KURIER – am Wochenende noch weit mehr

Im KURIER Medienhaus ist gut recherchierter Journalismus fest in der DNA verankert – faktenbasiert, relevant und hochwertig sind dabei keine Worthülsen, sondern gelebte Realität. Unsere vielfältigen Marken und Formate – von Print über Digital bis hin zu TV – finden deshalb großen Anklang bei den RezipientInnen: Das untermauern einmal mehr die aktuelle Media-Analyse sowie die kürzlich erschienene Leseranalyse Entscheidungsträger oder die kontinuierlich erhobenen Leserzahlen der Österreichischen Webanalyse. Daran lässt sich ablesen, wie sehr uns Leserinnen und Leser vertrauen und welche starke Bindung es zu den relevanten Zielgruppen gibt. Thomas Kralinger, Geschäftsführer KURIER Medienhaus und MediaPrint

Wien (OTS) - Faktenbasierter Journalismus steht hierzulande hoch im Kurs, wie die Media-Analyse 2021 bestätigt: Knapp eine halbe Million ÖsterreicherInnen, genauer gesagt 476.000, lesen täglich den KURIER – und dieser erzielt damit eine nationale Reichweite von 6,3 Prozent. Bei den Qualitätstageszeitungen ist der KURIER weiterhin ganz vorne mit dabei. Auch jüngere LeserInnen wissen die gut recherchierte Berichterstattung der KURIER-Redaktion immer mehr zu schätzen.

706.000 lesen die KURIER Wochenend-Kombi

Die KURIER Wochenend-Kombi erreicht sogar 9,3 Prozent – das bedeutet, dass fast jede/r zehnte ÖsterreicherIn den KURIER am Sonntag liest oder am Samstag die Themenvielfalt in der freizeit genießt. Im Stammgebiet – Wien, Niederösterreich und Burgenland – greifen sogar 16,9 Prozent zur Wochenend-Kombi.

KURIER am Sonntag erreicht rund 600.000 ÖsterreicherInnen

Der KURIER am Sonntag wird wöchentlich von 584.000 ÖsterreicherInnen konsumiert, was einer nationalen Abdeckung von 7,7 Prozent entspricht. Überdurchschnittlich abgedeckt werden die Top- Zielgruppen der kaufkräftigen Personen und der formal höher Gebildeten.

5,1 Prozent Reichweite für die freizeit

383.000 ÖsterreicherInnen – davon ein hoher Anteil mit überdurchschnittlichem Einkommen und Bildung – lassen sich Woche für Woche von der vielschichtigen Themenwelt der freizeit inspirieren. Im Stammgebiet kommt die freizeit sogar auf eine überdurchschnittliche Reichweite von 9,9 %. Das hochwertige Wochenend-Magazin gehört damit für viele ÖsterreicherInnen zur Pflichtlektüre, wenn es um Trends, Reisen, Essen, Mode, Wellness oder andere Wohlfühlthemen geht.

KURIER wieder Nr. 2* in Ostösterreich unter den Kauf-Tageszeitungen

Neben der stabilen Gesamtreichweite punktet der KURIER in seinem Stammgebiet Ostösterreich mit überdurchschnittlicher Performance als Kauf-Tageszeitung: 382.000 WienerInnen, NiederösterreicherInnen und BurgenländerInnen informieren sich täglich im KURIER und machen ihn zur zweitbeliebtesten Kauf-Tageszeitung in der Ostregion. Am Sonntag wird der KURIER in seiner Stammregion von 464.000 Personen gelesen.

Quelle: MA 2021; Basis Gesamtbevölkerung Tageszeitungen, Schwankungsbreite (SB) +/- 0,1 % bis +/- 0,7 %, SB KURIER national +/- 0,4 %, Stamm +/- 0,8 %, SB freizeit +/- 0,3 %, SB freizeit Stamm +/- 0,8 %, SB KURIER Wochenend-Kombi +/- 0,5 %, SB KURIER Wochenend-Kombi Stamm +/- 1,0 %; Details zur Schwankungsbreite auf www.media-analyse.at/Signifikanz

*Basis Kauftageszeitungen ohne Kombinationen in Wien, Niederösterreich, Burgenland

