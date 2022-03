Handyspenden mittels SMS kommen an – schnell und unbürokratisch!

Das Handyspenden per SMS unterstützt die Arbeit der Hilfsorganisationen enorm und generiert zusätzliches Spendenvolumen.

Salzburg/Graz (OTS) - Der Krieg in der Ukraine und die damit verbundene menschliche Katastrophe hat erneut eine Welle der Hilfsbereitschaft in Österreich ausgelöst. Dementsprechend groß ist die Nachfrage nach unkomplizierten Spendenmöglichkeiten.

Spendenorganisationen, wie Nachbar in Not, machen sich seit Längerem das große Potenzial des Handyspendens mittels SMS zunutze, um eine breite Bevölkerungsschicht zur Teilnahme an Hilfsprojekten zu motivieren. Das Spenden mittels Smartphone ist schnell, einfach und ortsunabhängig durchführbar und wird auch von bisher nicht leicht zu erreichenden Zielgruppen, wie zum Beispiel jüngeren Menschen, gerne und immer öfter genutzt.

Solidarität für die Nachbar in Not Ukraine-Hilfe – so funktioniert’s:

Die Spenden-Hotline von Nachbar in Not ist österreichweit unter 0664/6604466 per SMS erreichbar und wird von mtms Solutions GmbH, einem innovativen IT-Unternehmen aus Eugendorf bei Salzburg, technisch betreut. Der Spendenwillige sendet eine SMS mit dem gewünschten Spendenbetrag an die Tel. Nr. 0664/6604466, worauf eine automatisierte Rückmeldung über die mtms Systemlösung erfolgt. Sobald der Spender bestätigt, wird der Betrag von der Telefonrechnung abgebucht und wird direkt an Nachbar in Not weiter geleitet.

Laut DI Gerald Eigenstuhler, Geschäftsführer und Eigentümer von mtms Solutions GmbH, haben in den letzten Wochen bereits mehr als 15.000 Menschen diese unbürokratische Möglichkeit des Spendens für die Ukraine-Hilfe von Nachbar in Not in Anspruch genommen.

Handyspenden erreicht die Menschen dort, wo sie sich gerne und viel aufhalten - am Handy

Der große Vorteil des Handyspendens liegt in der Generierung neuer Zielgruppen, d.h. es findet keine Umschichtung von Bezahlmethoden statt, sondern es kann zusätzliches Spendenvolumen generiert werden. Vor allem auch jüngere potenzielle Spender werden durch die moderne Spendenvariante angesprochen.

Ohne zusätzliche Registrierung oder Eingabe von sensiblen Daten, wie etwa Kontoinformationen, erfolgt die Abrechnung der Spende bequem und einfach über die monatliche Handyrechnung, unabhängig davon, welchen Netzbetreiber der Spendenwillige nutzt. Da der Kauf-/Spendenvorgang technisch sehr einfach und nicht fehleranfällig ist, wird dieser vom Kunden viel seltener abgebrochen. Es sind jeweils Spenden bis zu € 50,- pro Bezahlvorgang und maximal € 300,- im Monat rechtlich erlaubt.

Ticketing zum Selbstkostenpreis – Benefiz-Schlagerkonzert #saveukraine

mtms Solutions GmbH unterstützt derzeit, mit ihrer eigens entwickelten Ticketingplattform - dem ticketorganizer, das Benefizkonzert #saveukraine, zugunsten der Nachbar in Not Ukrainehilfe! Das Open Air-Event, bei der sich das Who is Who der österreichischen Schlagerszene ein Stelldichein gibt, findet am kommenden Sonntag, den 03. April 2022 am Schwarzlsee, nähe Graz, statt.

„Wir hoffen hier auf einen ähnlich tollen Erfolg, wie beim Benefizkonzert im Ernst-Happel-Stadion“, so die Veranstalter Gerald Prabitz und Klaus Leitgeb.

Spendentickets gibt es ab EUR 20,- bis EUR 100,- zu kaufen:

www.ticketorganizer.at/organizer/prabitznet?lang=de

mtms Solutions GmbH ist ein zukunftsorientiertes IT-Unternehmen mit Sitz in Eugendorf bei Salzburg und beschäftigt derzeit rund 30 MitarbeiterInnen. Als international agierendes Unternehmen bietet mtms hochstehende technische Lösungen in den Bereichen Akkreditierung, Guest Management, Ticketing sowie Messaging und zählt namhafte Kunden wie FIA Formula-E, Hahnenkammrennen, ORF, Ascot, Fußball-Bundesliga Vereine, Tourismusverbände, etc. zu seinen Kunden.

