KLEINE ZEITUNG als zweitgrößte Kauftageszeitung Österreichs bestätigt

Graz (OTS) - Einmal mehr bestätigt die Media Analyse die Spitzenposition der Kleinen Zeitung als größte Bundesländerzeitung. 708.000 tägliche Leser entsprechen einer nationalen Reichweite von 9,3 Prozent und machen die Kleine Zeitung zur zweitgrößten Kauftageszeitung in Österreich.

In ihrem Hauptverbreitungsgebiet Kärnten und Steiermark ist die Kleine Zeitung die klare Nummer 1.

Die Kleine Zeitung erzielt in ihrem Hauptverbreitungsgebiet Kärnten und der Steiermark eine Reichweite von 40,3 Prozent: Das entspricht 627.000 Personen, die täglich die Nachrichten der Kleine Zeitung Redaktion lesen und bedeutet einen täglichen Vorsprung von 204.000 Lesern gegenüber der zweitplatzierten Kronen Zeitung.

Der nachhaltige Trend zur digitalen Nutzung von Nachrichten wird von der MA bestätigt:

Insgesamt 39,5 Prozent der Befragten gaben an, Zeitungen online zu lesen. Nahezu jeder dritte Internetnutzer in Österreich liest Kleine Zeitung: Insgesamt 1,967 Millionen User lesen jeden Monat die Kleine Zeitung auf ihren digitalen Kanälen. Das entspricht einer nationalen Reichweite von 28,0 Prozent.

Den Trend bestätigt auch die ÖAK (2. HJ 2021): Der Anteil der E-Paper Abonnements (Digitalabonnenten) beträgt mittlerweile 48.376 Stück und hat sich somit im Vergleichszeitraum (ÖAK 2. Halbjahr 2020) um weitere 4.011 Stück erhöht. Mit dem zusätzlichen Digitalabo-Angebot Kleine Web + App (exkl. E-Paper-Zugang) hat die Kleine Zeitung laut internen Reports mittlerweile über 57.000 Digitalabonnenten und ist somit Marktführer in Österreich.

„Die Ergebnisse spiegeln die nachhaltigen Veränderungen durch digitale Nachrichtennutzung, wie wir sie auch in der Kleinen Zeitung wahrnehmen, wider. Mit der permanenten Weiterentwicklung der Printausgabe, wie zuletzt mit der Neuausrichtung unserer Wochenendausgaben, fügt sie sich in das geänderte Nutzungsverhalten ein und besetzt neue Rollen im Zusammenspiel mit unseren digitalen Ausgaben“, kommentiert Kleine Zeitung Chefredakteur und Geschäftsführer Hubert Patterer.

„Mit einer durchgängigen Spitzenposition in der MA, LAE, ÖAK und ÖWA ist die Kleine Zeitung in ihrem Hauptverbreitungsgebiet die klare Nummer 1 am Werbemarkt und spielt auch in der nationalen Betrachtung eine relevante Rolle. Die Ergebnisse bestätigen unseren strategischen Fokus auf die digitalen Ausgaben der Kleinen Zeitung in der Produktentwicklung und im Lesermarkt“, erläutert Kleine Zeitung Geschäftsführer Thomas Spann.

Quelle der angeführten Studienwerte: MA 2021, Erhebungszeitraum: Jänner 2021 bis Dezember 2021, Reichweite in Leser pro Ausgabe, Basis: National, Steiermark bzw. Kärnten, berechnet mit Zervice, die Reichweiten unterliegen einer statistischen Schwankungsbreite;

ÖWA Basic 2022 Februar, Grundgesamtheit Internetnutzer, Einzelangebot pro Monat, Basis: National;

ÖAK 2. Halbjahr 2021, verkaufte und abonnierte Auflage (inklusive E-Paper). Vergleich mit ÖAK 2. Halbjahr 2020, verbreitete und abonnierte Auflage (inklusive E-Paper). Wochenschnitt Mo-Sa.

Kleine Zeitung

Dr. Andrea Rachbauer

Leitung Marketing

+436648563304

andrea.rachbauer @ kleinezeitung.at