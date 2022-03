SoHo Österreich zum Transgender Day of Visibility: Gemeinsam gegen Ausgrenzung und Hass von transidenten Menschen!

Mras/Lindner fordern Maßnahmen gegen Gewalt, Ausbau der medizinischen Versorgung und echten Schutz vor Diskriminierung für die Trans-Community

Wien (OTS/SK) - Jährlich wird mit dem „Transgender Day of Visbility“ am 31. März ein weltweites Zeichen für die Sichtbarkeit und Selbstbestimmung von transidenten, intergeschlechtlichen und nicht-binären Personen gesetzt. Für die sozialdemokratische LGBTIQ-Organisation SoHo ist dieser Tag gerade nach zwei Jahren Corona-Pandemie ein wichtiger Anlass, um auf die vielen Herausforderungen hinzuweisen, vor denen gerade die Transgender-Community noch immer steht: „Noch immer gehören Diskriminierung, Ausgrenzung, Gewalt und mangelnder Zugang zu notwendiger medizinischer Versorgung leider zum Alltag vieler transidenter Menschen. Die wenigen Schritte für mehr Gleichstellung von geschlechtlicher Vielfalt wurden in den letzten Jahrzehnten von Gerichten und engagierten Aktivist*innen erkämpft“, betonen SoHo-Bundesvorsitzender NAbg. Mario Lindner und SoHo-Transsprecherin Dominique Mras, „Es ist höchste Zeit, die Blockade der Bundesregierung in dieser Frage endlich zu beenden. Wir brauchen endlich mutige Politik für die Gleichstellung und den Schutz transidenter Menschen in Österreich.“ *****

Für Mras, die als Bezirksrätin in Wien-Alsergrund eine der wenigen geouteten Transgender-Politiker*innen in Österreich ist, steht in diesem Zusammenhang vor allem der Kampf gegen Hassverbrechen im Fokus: „Spätestens nach den zahlreichen parlamentarischen Anfragen der SPÖ zum Thema Hate Crimes haben wir traurige Gewissheit: Gewalt gegen transidente, intergeschlechtliche und nicht-binäre Personen nimmt auch in Österreich dramatisch zu. Die Bundesregierung darf dabei nicht länger wegschauen. Wir können es nicht ignorieren, wenn die Gewalt gegen marginalisierte Personengruppen in Folge der Krise wächst.“ Die SoHo fordert daher gemeinsam mit der SPÖ einmal mehr einen Nationalen Aktionsplan gegen LGBTIQ-feindliche Gewalt.

Auch für SPÖ-LGBTIQ-Sprecher Lindner steht der heutige Day of Visibility ganz im Zeichen der notwendigen Gleichstellungsschritte für die Community: „Unsere Gesellschaft macht transidente Personen noch immer unsichtbar und führt damit zu enormem Leid. Insbesondere die Zunahme der Gewalt gegen transidente Jugendliche macht mich fassungslos. Die Aufgabe der Politik ist es, für ein selbstbestimmtes, sicheres Leben für alle Menschen zu sorgen – unabhängig von der Geschlechtsidentität. Leider sehen wir tagtäglich das Versagen der Bundesregierung, wenn es um den Schutz von vulnerablen Menschen geht.“

Gemeinsam fordern Mras und Lindner auch eine Ausweitung des Diskriminierungsschutzes: „Es ist höchste Zeit, dass die Republik alle Menschen vor Diskriminierung im Privatleben schützt. Die SPÖ hat vor einer Woche das bisher umfassendste Antidiskriminierungsgesetz der letzten Jahrzehnte vorgelegt – es würde auch die Situation von transidenten Personen massiv verbessern. Jetzt muss es nur mehr umgesetzt werden!“

Für den heutigen 31. März (ab 18 Uhr) lädt die SoHo Österreich auch zu einer Kundgebung zum Transgender Day of Visibility vor dem Bundeskanzleramt, um ein sichtbares Zeichen für die Rechte der Community zu setzen. (Schluss) sp/ls

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1010 Wien

Tel.: 01/53427-275

https://www.spoe.at/impressum/