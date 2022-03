Apothekerkammerwahlen in den Bundesländern: Kontinuität und Wandel

Altbewährtes und frischer Wind in den Landesgeschäftsstellen der Österreichischen Apothekerkammer

Wien (OTS) - Bei der Apothekerkammerwahl 2022 wurden heute die Präsidentinnen und -präsidenten der neun Bundesländer für die Funktionsperiode 1. April 2022 bis 31. März 2027 gewählt.

Die neuen Präsidien, in alphabetischer Reihenfolge nach Bundesländern:

Burgenland

Die Apothekerinnen und Apotheker des Burgenlands haben für die Funktionsperiode von 1. April 2022 bis 31. März 2027 Mag. pharm. Dieter Schmid zum Präsidenten der Apothekerkammer Burgenland gewählt. Vizepräsidentin wird Mag. pharm. Julia Kornfeind. Sowohl Schmid als auch Kornfeind wurden damit in ihren Ämtern, die sie bereits in der Vorperiode 2017-2022 innehatten, bestätigt. Schmid ist selbständiger Apotheker in Deutschkreuz, Kornfeind arbeitet als angestellte Apothekerin in Rust.

Kärnten

In Kärnten steht mit Mag. pharm. Hans Bachitsch in der Funktionsperiode von 1. April 2022 bis 31. März 2027 ein neues Gesicht an der Spitze der Apothekerkammer. Er übernimmt das Amt vom bisherigen Präsidenten Mag. pharm. Paul Hauser. Als Vizepräsidentin wurde Mag. pharm. Jutta Polligger-Juvan in ihrem Amt bestätigt. Bachitsch ist selbständiger Apotheker in Villach, Polligger-Juvan arbeitet als angestellte Apothekerin in Klagenfurt.

Niederösterreich

Niederösterreichs Apothekerinnen und Apotheker haben für die Funktionsperiode von 1. April 2022 bis 31. März 2027 Mag. pharm. Heinz Haberfeld zum Präsidenten der Apothekerkammer Niederösterreich gewählt. Er übernimmt das Amt vom bisherigen Präsidenten Mag. pharm. Peter Gonda. Als Vizepräsidentin wurde Mag. pharm. Elisabeth Biermeier in ihrem Amt bestätigt. Haberfeld ist selbständiger Apotheker in Baden bei Wien, er hatte sein neues Amt bereits zwischen 2012 und 2017 inne. Biermeier arbeitet als angestellte Apothekerin in St. Pölten.

Oberösterreich

Die Apothekerinnen und Apotheker Oberösterreichs haben für die Funktionsperiode von 1. April 2022 bis 31. März 2027 Mag. Thomas Veitschegger zum Präsidenten der Apothekerkammer Oberösterreich gewählt. Vizepräsidentin wird Mag. pharm. Monika Aichberger. Sowohl Veitschegger als auch Aichberger wurden damit in ihren Ämtern, die sie bereits in der Vorperiode 2017-2022 innehatten, bestätigt. Veitschegger ist selbständiger Apotheker in Bad Leonfelden, Kornfeind arbeitet als angestellte Apothekerin in Mauthausen.

Salzburg

Salzburgs Apothekerinnen und Apotheker haben für die Funktionsperiode von 1. April 2022 bis 31. März 2027 Mag. pharm. Margarete Olesko zur Präsidentin der Apothekerkammer Salzburg gewählt. Sie übernimmt das Amt von der bisherigen Präsidentin Mag. pharm. Kornelia Seiwald. Vizepräsidentin wird Mag. pharm. Sonja Gaube. Olesko ist selbständige Apothekerin in Salzburg-Parsch, Gaube arbeitet als angestellte Apothekerin in Elsbethen.

Steiermark

Die Apothekerinnen und Apotheker der Steiermark haben für die Funktionsperiode von 1. April 2022 bis 31. März 2027 Mag. pharm. Dr. Gerhard Kobinger zum Präsidenten der Apothekerkammer Wien gewählt. Vizepräsidentin wird Mag. pharm. Dr. Alexandra Mandl. Sowohl Kobinger als auch Mandl wurden damit in ihren Ämtern, die sie bereits in der Vorperiode 2017-2022 innehatten, bestätigt. Kobinger ist selbständiger Apotheker in Graz, er wurde außerdem erneut zum Präsidiumsmitglied der Österreichischen Apothekerkammer bestellt. Mandl arbeitet als angestellte Apothekerin, ebenfalls in Graz.

Tirol

Tirols Apothekerinnen und Apotheker haben für die Funktionsperiode von 1. April 2022 bis 31. März 2027 Mag. pharm. Dr. Matthias König zum Präsidenten der Apothekerkammer Tirol gewählt. Vizepräsidentin wird Mag. pharm. Stefanie Lair. Sowohl König als auch Lair wurden damit in ihren Ämtern, die sie bereits in der Vorperiode 2017-2022 innehatten, bestätigt. König ist selbständiger Apotheker in Reutte, Lair arbeitet als angestellte Apothekerin in Axams.

Vorarlberg

Vorarlbergs Apothekerinnen und Apotheker haben für die Funktionsperiode von 1. April 2022 bis 31. März 2027 Mag. pharm. Christof van Dellen zum Präsidenten der Apothekerkammer Niederösterreich gewählt. Er übernimmt das Amt von Mag. pharm. Jürgen Rehak, der seinerseits Vizepräsident der Österreichischen Apothekerkammer wird. Als Vizepräsidentin für Vorarlberg wurde Mag. pharm. Susanne Schützinger-Österle in ihrem Amt bestätigt. Van Dellen ist selbständiger Apotheker in Schruns, Schützinger-Österle arbeitet als angestellte Apothekerin in Bregenz.

Wien

Die Wiener Apothekerinnen und Apotheker haben für die Funktionsperiode von 1. April 2022 bis 31. März 2027 Priv.-Doz. Mag. pharm. DDr. Philipp Saiko zum Präsidenten der Apothekerkammer Wien gewählt. Vizepräsidentin wird Mag. pharm. Susanne Ergott-Badawi. Die angestellte Apothekerin ist außerdem erneut zum Präsidiumsmitglied der Österreichischen Apothekerkammer bestellt worden. Sowohl Saiko als auch Ergott-Badawi wurden damit in ihren Ämtern, die sie bereits in der Vorperiode 2017-2022 innehatten, bestätigt. Saiko ist selbständiger Apotheker in Wien-Floridsdorf, Ergott-Badawi arbeitet als angestellte Apothekerin im selben Bezirk.

Die Apothekerkammer Österreich

Die Österreichische Apothekerkammer mit der in Wien situierten Kammerzentrale und ihren neun Landesgeschäftsstellen ist die gesetzliche Berufsvertretung der rund 6.800 angestellten und selbständigen Apothekerinnen und Apotheker, die sowohl in öffentlichen Apotheken als auch in Krankenhäusern tätig sind. Als Interessenvertretung des Berufsstandes leistet die Kammer einen entscheidenden Beitrag für die Gesundheit der Bevölkerung, indem sie die Schlüsselfunktion der selbständigen und angestellten Apothekerinnen und Apotheker in der Arzneimittelversorgung über das flächendeckende Apothekennetz sicherstellt, fördert und weiterentwickelt. Alle Apothekerinnen und Apotheker sind als Angehörige eines freien Heilberufs Mitglieder der Österreichischen Apothekerkammer, die eine Körperschaft öffentlichen Rechts ist und neben ihrer Rolle als Interessenvertretung auch hoheitliche Aufgaben wahrnimmt. Oberste Ziele der Apothekerkammer sind die Stärkung des Berufsstandes als wesentliche Säule des österreichischen Gesundheitswesens und die tatkräftige Unterstützung der Apotheker:innen bei ihrer fordernden Arbeit an der Tara.

Zur Präsidentin der Österreichischen Apothekerkammer wurde zum zweiten Mal in Folge Mag. pharm. Dr. Ulrike Mursch-Edlmayr gewählt.

