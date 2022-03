Dr. Stefan Kastner neuer Präsident der Ärztekammer für Tirol

Wahlen in die Ärztekammer mit Konstituierung der neuen Gremien abgeschlossen

Tirol (OTS) - Erwartungsgemäß wurde heute der 51-jährige Innsbrucker Chirurg Dr. Stefan Kastner von der Vollversammlung der Ärztekammer für Tirol für die kommenden fünf Jahre zum Präsidenten gewählt. Er folgt damit Langzeitpräsident Dr. Artur Wechselberger, der nach 32 Jahren im Amt nicht mehr zur Wahl angetreten war. Der bisherige erste Vizepräsident Dr. Klaus Kapelari wurde in seiner Funktion bestätigt.



Jeweils einen weiteren Vizepräsidenten bestimmten die Kurienversammlungen der angestellten und der niedergelassenen Ärzte mit der Wahl ihrer Obleute. Die Vertretung der angestellten Ärztinnen und Ärzte wählte erstmals den Anästhesisten Dr. Daniel von Langen zu ihrem Kurienobmann. In der Kurienversammlung der niedergelassenen Ärzteschaft wurde der Internist MR Dr. Momen Radi neuerlich zum Obmann gewählt.



Nach der Wahl der weiteren Mitglieder des Kammervorstandes und des Verwaltungsausschusses des Wohlfahrtsfonds haben sich heute auch die beiden operativen Gremien der Tiroler Ärztekammer konstituiert.



In einer ersten Stellungnahme bedankte sich der neue Präsident für das überwältigende Vertrauen der Tiroler Ärztevertretung. Schließlich war er ohne Gegenstimme von der Vollversammlung gewählt worden. Er verwies aber auch auf die großen Herausforderungen, die ihn in seinem neuen Amt erwarten. Der drohende Ärztemangel, der jetzt schon in den Krankenhäusern und besonders in der kassenärztlichen Versorgung spürbar ist, müsse bewältigt und dringendst zur „Causa prima“ der Gesundheitspolitik gemacht werden. Wir können nicht tatenlos zusehen, so Kastner, wie österreichische Ärztinnen und Ärzte unser Land verlassen, weil sie in anderen europäischen Ländern bessere Arbeitsbedingungen erhalten als zuhause. Gerade die Corona-Pandemie habe gezeigt, dass rasch auch ein ausgezeichnet funktionierendes System kippen könnte, wenn das notwendige Fachpersonal fehlt.

Rückfragen & Kontakt:

Ärztekammer für Tirol

0512520580

kammer @ aektirol.at

www.aektirol.at