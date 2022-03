„DIE STARKE STIMME – Der Podcast zur Selbsthilfe“

Bundesverband Selbsthilfe Österreich startet Podcast. Spannende, informative und unterhaltsame Gespräche zum und rund um das Thema Selbsthilfe. Am 4. April geht´s los.

Wien (OTS) - Der Bundesverband Selbsthilfe Österreich (BVSHOE) startet einen Podcast über die Selbsthilfe in Österreich. „DIE STARKE STIMME“ beleuchtet das Thema Selbsthilfe aus verschiedenen Blickwinkeln und lässt Selbsthilfe-Aktive, Menschen mit Behinderungen und chronisch Erkrankte, Betroffene von seltenen Erkrankungen und deren Angehörigen ebenso zu Wort kommen wie Vertreter:innen aus Politik und Gesundheits- und Sozialwesen. Die Folgen der ersten Staffel sind ab dem 4. April 2022 über alle gängigen Podcast- und Streaming-Portale zu beziehen.

„DIE STARKE STIMME“ richtet sich an eine breite Hörerschaft und bietet spannende, informative und unterhaltsame Gespräche zum und rund um das Thema Selbsthilfe. Moderiert wird der Podcast von der Selbsthilfe-Expertin Waltraud Duven, stellvertretende Vorsitzende des BVSHOE, und von Marius Schlichting, der auch den „Selbsthilfe Podcast“ der deutschen Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe e.V. moderiert. Der Podcast-Name „DIE STARKE STIMME“ leitet sich ab aus dem BVSHOE Slogan „Die starke Stimme für Patientinnen und Patienten“.

Ursula Charwat ist „DIE STARKE STIMME“ in der ersten Folge am 4. April. Sie ist stellvertretende Obfrau der Selbsthilfe Niere und Chefredakteurin der Österreichischen Nieren Nachrichten. Sie berichtet unter anderem über ihre beiden Nierentransplantationen sowie über österreichische Selbsthilfe-Angebote für Nierenpatient:innen verschiedener Altersgruppen.

„DIE STARKE STIMME – Der Podcast zur Selbsthilfe“ vom BVSHOE startet am 04. April 2022 auf den Podcast- und Streaming-Portalen Spotify und Apple Podcasts sowie auf YouTube und www.bvshoe.at. Neue Folgen erscheinen im Zwei-Wochen-Rhythmus.

Waltraud Duven, stv. Vorsitzende des BVSHOE und Podcast-Moderatorin:

„Der Podcast unterstützt unser Ziel und unseren Auftrag, das öffentliche Bewusstsein für die Anliegen und die gesellschaftliche Bedeutung der Selbsthilfe zu schärfen. Wir wollen für die Selbsthilfe begeistern und werben: für ein Engagement in der Selbsthilfe, für die Inanspruchnahme von Selbsthilfe-Angeboten und für die Selbsthilfe als wichtigem Baustein in einem leistungsstarken und patientengerechten Gesundheitssystem.“



Marius Schlichting, Selbsthilfe-Aktiver und Podcast-Moderator:

„Unser Podcast ermöglicht es unseren Zuhörer:innen, mit Betroffenen in Kontakt zu treten, ihre Geschichten zu hören und an ihren Erfahrungen teilzuhaben und vielleicht sogar zu wachsen. Das offene Format gestattet uns dabei, die Themen angemessen, umfangreich und in aller Tiefe zu besprechen – ohne jeden Zeitdruck.“

Der BVSHOE ist der Dachverband der bundesweit tätigen, themenbezogenen Selbsthilfe- und Patientenorganisationen Österreichs und wird vom Dachverband der österreichischen Sozialversicherung und dem Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz.

