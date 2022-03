SPÖ-Sidl: Kreislauf des Greenwashing durchbrechen

EU-Kommission stellt weiteres Paket zur Kreislaufwirtschaft vor

Wien (OTS/SK) - „Als EU-Parlament fordern wir schon lange, dass nachhaltige und sichere Produkte auf dem EU-Binnenmarkt die Norm sein müssen und für die gesamte Bevölkerung zugänglich und leistbar sein sollten. Mit dem ‚Circular Economy Action Plan‘ hat die EU-Kommission bereits Regeln für nachhaltige Produkte präsentiert. Durch das heute vorgelegte Gesetzespaket wird daran jetzt angeknüpft!“, so der EU-Abgeordnete Günther Sidl. ****

„Im Fokus des Pakets steht die Überarbeitung der Ökodesign-Richtlinie und eine Initiative zum Schutz der Konsument*innen vor ‚Greenwashing‘. Es ist enorm wichtig, den Kreislauf des ‚Greenwashing‘ zu durchbrechen und Unternehmen durch eine striktere Informationspflicht davon abzuhalten, falsche Informationen und Werbeversprechen über ihre Produkte an die Verbraucher*innen zu verkaufen. Das trägt nicht nur zu einer positiven Wende im Umweltschutz bei. Verbraucher*innen, die sich bewusst für eine nachhaltige Produktalternative entscheiden, müssen sich sicher sein können, dass sie auch das bekommen, was auf der Packung steht. In Bezug auf die Ökodesign-Richtlinie ist es besonders wichtig, dass die Regelungen auch auf nicht Energie-bezogene Produkte ausgeweitet werden und auch Nachhaltigkeitsprinzipien und produktspezifische Standards für beispielsweise Reparierbarkeit und Wiederverwertung einbezogen werden“, erklärt Sidl.

Sidl abschließend: „Die Kreislaufwirtschaft ist der Antrieb des EU Green Deal. Wenn wir Geräte länger nutzen, reparieren und wiederverwerten, statt wegzuwerfen, dann ist das aktiver Klimaschutz!“ (Schluss) lp

