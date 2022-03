ORF-Vorarlberg: Kunst im Funkhaus – „Anonym“

ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg zeigt „Eine Schau über den realen Gegenwert“

Wien (OTS) - Am 29. März 2022 eröffneten ORF-Landesdirektor Markus Klement, Kurator Harald Gfader und Landtagsvizepräsidentin Monika Vonier die aktuelle Ausstellung der „Kunst im Funkhaus“-Reihe mit dem Titel „Anonym“ im ORF Landesfunkhaus Vorarlberg in Dornbirn.

Zur Vernissage kamen zahlreiche Gäste wie Musiker und Filmemacher Reinhold Bilgeri, Erfolgsautor Robert Schneider, das Künstlerduo Nonos Franziska und Mercedes Welte, Künstler Marbod Fritsch oder Event-Manager Dieter Sapper und genossen die erstmalige Präsentation dieser Schau.

Die Besucherinnen und Besucher werden eingeladen, sich real ein Bild über die präsentierten Kunstwerke zu machen und sich mit dem auseinanderzusetzen, was bildende Kunst ausmacht. In Zeiten, in denen sich Kunst virtuell präsentieren lässt und verlangt, real angenommen zu werden, bekommt der Titel „Anonym“ eine eigene Bedeutung. Die Bildbeschriftung gibt jeweils Auskunft darüber, welche Künstlerin und welcher Künstler das Objekt gestaltet hat.

Kunst für ORF-Aktion NACHBAR IN NOT

Kurator Harald Gfader möchte mit der aktuellen Schau im ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg nicht nur Kunst vermitteln, sondern gleichzeitig auch helfen: Die ausgestellten Artefakte sind um jeweils 500 Euro käuflich zu erwerben. Davon gehen 400 Euro als Unterstützung an die ORF-Aktion NACHBAR IN NOT. Nach dem Ende der Schau werden die gekauften Bilder dann an die neuen Besitzer übergeben.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Mit dieser Schau regt der ORF Vorarlberg das kreative Denken der Besucherinnen und Besucher an. Erst durch das entsprechende Betrachten wird das Kunstwerk zur Kunst. Und gleichzeitig besteht die Möglichkeit, Gutes für unsere Hilfsaktion NACHBAR IN NOT zu tun. Eine großartige Idee!“

Harald Gfader, Kurator der Ausstellungsreihe „Kunst im Funkhaus“: „In Zeiten, in denen Realität vorenthalten und alternative Wahrheiten veröffentlicht werden, ist eine analoge Ausstellung über den REALEN Gegenwert von besonderer Bedeutung. Weil ohne Sender und Empfänger, ohne Betrachtenden, ist Kunst nämlich nichts.“

