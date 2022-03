Geschäftsführer Schönbrunn Group: Klaus Panholzer wird Vorstandsmitglied der Vereinigung Europäischer Königsschlösser

Ergänzend zu den Agenden als Schönbrunn-Group-Geschäftsführer übernimmt Klaus Panholzer eine tragende Rolle im Vorstand der European Royal Residences.

Wien (OTS) - Klaus Panholzer, Geschäftsführer der Schönbrunn Group, wurde mit 25. März 2022 in Versailles in den Vorstand der Vereinigung Europäischer Königsschlösser (Network of European Royal Residences) gewählt. Das Netzwerk wurde 2001 auf Initiative von Schloss Versailles gegründet und zählt mittlerweile 30 Mitglieder in 15 Ländern, die mehr als 90 Schlösser repräsentieren und jährlich rund 43 Millionen Gäste begrüßen.

Die Schönbrunn Group ist von Beginn an Mitglied der Vereinigung Europäischer Königsschlösser, die sich zum Ziel gesetzt hat, in der öffentlichen Wahrnehmung ein erhöhtes Bewusstsein für das gemeinsame europäische Erbe zu schaffen.

„Die einzelnen Mitglieder haben die Erhaltung und Bewahrung sowie die Erlebbarmachung des kulturellen Erbes gemeinsam und so erfolgt ein gezielter Wissens- und Erfahrungsaustausch unter anderem in den Bereichen Management, Wissenschaft, Denkmalpflege, Kulturvermittlung und Personalentwicklung. Gerade in der Covid-19-Situation spielt das Netzwerk eine zentrale Rolle im partnerschaftlichen Austausch. Ich freue mich als Geschäftsführer der Schönbrunn Group nun Teil des Vorstands zu sein und den Dialog sowie die Kooperationen zu stärken“, erklärt Klaus Panholzer, Geschäftsführer Schönbrunn Group.

Zum Netzwerk mit Sitz in Schloss Versailles gehören unter anderem die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg (Deutschland), The Danish Agency for Culture and Palaces (Dänemark), Patrimonio Nacional (Spanien), Royal Palace of Gödöllő (Ungarn), Royal Palace of Turin (Italien), Paleis Het Loo (Niederlande), Parques de Sintra - Monte da Lua (Portugal) und Historic Royal Palaces (Vereinigte Königreich).

Weiterführende Informationen und ausgewähltes Bildmaterial finden Sie unter www.schoenbrunn-group.com/presse. Das Bildmaterial steht zur honorarfreien Veröffentlichung im Rahmen der redaktionellen Berichterstattung zur Verfügung.

Die Schönbrunn Group vereint unter ihrem Dach die meistbesuchten Attraktionen und Angebote des imperialen Erbes Österreichs: das Schloss Schönbrunn, das Möbelmuseum Wien, das Sisi Museum, die Kaiserappartements und die Silberkammer in der Wiener Hofburg sowie Schloss Hof und Schloss Niederweiden. Die Schönbrunn Group ist mit der Erhaltung und Revitalisierung der anvertrauten Kulturgüter sowie der Gestaltung neuer Kulturvermittlungsformate und Entwicklung neuer Geschäftsfelder betraut. Die dafür notwendigen Mittel werden zur Gänze aus selbst erwirtschafteten Erlösen aufgebracht. Zentrale Aufgabe und Passion sind, die Menschen für das imperiale Erbe und die Welt der Habsburger zu begeistern, ob direkt vor Ort an den Standorten der Schönbrunn Group oder begleitend über das digitale Angebot. Die Standorte der Schönbrunn Group sind führende Tourismusdestinationen sowie beliebte Freizeitziele und Naherholungsgebiete.

Rückfragen & Kontakt:

Mag.a Petra Reiner

Stabstelle und Leitung Unternehmenskommunikation

Pressesprecherin

Tel.: +43 1 811 13 461

E-Mail: reiner @ schoenbrunn-group.com



Mag.a Evelyn Larcher

Unternehmenskommunikation und Öffentlichkeitsarbeit

Tel.: +43 1 811 13 340

E-Mail: larcher @ schoenbrunn-group.com