Violine-Abend am 31.3. im Bezirksmuseum Floridsdorf

Wien (OTS/RK) - Arna Isabel Meyer ist bekannt als Virtuosin auf der Violine. Die Tonkünstlerin hat eine akademische Ausbildung und ist seit mehr als 20 Jahren eine beliebte private Musikpädagogin. Als Lehrende sowie als Konzertmeisterin und als Mitglied des Quartetts „Wiener Melange“ genießt die 1971 in Deutschland geborene Meyer einen ausgezeichneten Ruf. Beim Konzert am Donnerstag, 31. März, ab 18.00 Uhr, im Bezirksmuseum Floridsdorf (21., Prager Straße 33, im „Mautner Schlössl“) stellen Meyers Schülerinnen und Schüler jeden Alters ihr Können unter Beweis. Zu hören sind vorwiegend Werke der Klassik, vorgetragen von 15 Geigerinnen und Geigern. Der Eintritt ist gratis.

Infos per E-Mail einholen: bm1210@bezirksmuseum.at

Die Zuhörerschaft kann Spenden für das Museum geben. An dem Abend gelten die aktuellen Corona-Vorschriften. Vom Schulkind bis zum Senior betreut Meyer musikbegeisterte Menschen aller Altersgruppen sowohl in Floridsdorf als auch in Favoriten. Auskünfte: Telefon 0650/500 52 37 bzw. E-Mail kontakt@violinunterricht.at. Infos über die verschiedensten Veranstaltungen im „Mautner Schlössl“ holen Interessierte beim ehrenamtlichen Museumsleiter Ferdinand Lesmeister ein: Telefon 0664/55 66 973 bzw. E-Mail bm1210@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Musikpädagogin Arna Isabel Meyer:

www.violinunterricht.at/ueber_mich.html

Veranstaltungen im 21. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/floridsdorf/

