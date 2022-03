ZiviltechnikerInnen-Kammer: 50.000 Euro Soforthilfe für geflüchtete ArchitektInnen und IngenieurInnen

Förderung von technischen Sprachkenntnissen und berufsspezifische Unterstützung sollen im Vordergrund stehen; Bundeskammer verurteilt Angriff Russlands auf Ukraine

Wien (OTS) - In ihrer Vorstandssitzung am 25.3.2022 hat die Bundeskammer der ZiviltechnikerInnen ein Budget von 30.000 Euro beschlossen, um geflüchteten Planerinnen und Planern beim Einstieg ins Berufsleben in Österreich unter die Arme zu greifen. Die vier Länderkammern sicherten sogleich jeweils weitere 5.000 Euro zu. Somit können 50.000 Euro für die gezielte Förderung von ukrainischen Flüchtlingen, die als Planerinnen und Planer dort tätig waren, eingesetzt werden.



Was es jetzt braucht, sind rasche unterstützende Sofortmaßnahmen, um Geflüchteten die Möglichkeit zu geben, hier unabhängig zu werden. Unser Angebot soll beispielsweise Fortbildungen zur Verbesserung berufsspezifischer Sprachkenntnisse und zu den rechtlichen Rahmenbedingungen für PlanerInnen in Österreich umfassen. Wir hoffen aber sehr, dass wir dieses Geld bald für den Wiederaufbau der Ukraine zur Verfügung stellen können , zeigt sich Bundeskammer-Präsident Rudolf Kolbe hoffnungsvoll.



Unsere Solidarität ist ganz klar auf Seiten der Ukraine, aber natürlich auch bei jenen Russinnen und Russen, die sich dem Regime Putins widersetzen. Wir ersuchen alle vom Krieg betroffenen ArchitektInnen und IngenieurInnen, sich aktiv bei der Bundeskammer oder einer der vier Länderkammern zu melden, um Unterstützung zu erhalten , so Daniel Fügenschuh, Vizepräsident der Bundeskammer der ZiviltechnikerInnen.

Kammer verurteilt russische Invasion

Zugleich zeigte sich der Vorstand der Bundeskammer der ZiviltechnikerInnen besorgt ob der weltpolitischen Lage und verurteilt die Invasion Russlands aufs Schärfste.

ZiviltechnikerInnen sind freiberuflich tätige Planerinnen und Planer und in dieser Tätigkeit vergleichbar mit technischen NotarInnen.



Als Freiberufler erbringen wir unsere Dienstleistungen immer in Verantwortung für die Allgemeinheit. Daher verstehen wir uns selbst auch als VerfechterInnen einer offenen, friedlichen und demokratischen Gesellschaft. Es macht mich sehr stolz, dass der Vorstand der Bundeskammer der ZiviltechnikerInnen einstimmig diesen Angriff Russlands verurteilt und finanzielle Soforthilfe beschlossen hat , ergänzt Kolbe.

