ALLES NEU bei kika Innsbruck: Nach Totalumbau modernstes Einrichtungshaus in der Region

Innsbruck/St. Pölten (OTS) -

Markenmöbel für jedes Budget auf über 25.000 Quadratmetern

Neues Gastro-Konzept mit saisonaler Speisekarte und Feinkostladen mit Vinothek

Umbau sichert und schafft neue Arbeitsplätze in der Region

Nach mehreren Monaten ist der große Tag gekommen: kika Rum-Innsbruck in der Siemensstraße 25 lädt zur Eröffnungsfeier nach Totalumbau und präsentiert künftig Einrichtungsideen auf mehr als 25.000 Quadratmetern. Das modernste Einrichtungshaus der Region bietet nicht nur Möbel und Wohnaccessoires in sämtlichen Stilen und Preisklassen, sondern sichert und schafft auch Arbeitsplätze. kika/Leiner CEO Reinhold Gütebier ist zum feierlichen Anlass angereist und präsentiert das neue Haus: „ Der erste Totalumbau im neuen Jahr und ich bin mit dem Ergebnis vollends zufrieden. Unser Haus in Innsbruck setzt neue Standards in der Möbelbranche und wird auch über die Grenzen hinaus Kundinnen und Kunden anziehen, dessen bin ich mir sicher. Ein großes Danke an das gesamte Team, das hier mit vollem Einsatz zu diesem Ergebnis beigetragen hat. “

Große Marken, kleiner Preis

Seit jeher setzt kika bei seinem Sortiment auf hohe Qualität, bekannte Marken – darunter namhafte österreichische Hersteller wie ADA, Sedda oder auch Team 7 – und attraktive Preise. Diesem Credo ist man auch nach dem Umbau treu geblieben. Auf 5 Etagen finden KundInnen für jeden Wohnraum eine große Auswahl an Möbeln in verschiedenen Einrichtungsstilen und passend dazu sämtliche Wohnaccessoires. Besonders viel Platz wurde der modernsten und größten Küchenwelt Tirols geschenkt, die sich mit über 100 Showküchen auf einer kompletten Etage erstreckt. Auch die Schlafzimmerabteilung wurde komplett neu gestaltet. „ Küchen und Schlafzimmer sind besonders beratungsintensive Wohnräume. Deshalb war uns wichtig, eine Vielfalt an Möglichkeiten in unserem Haus abzubilden und selbstverständlich haben wir auch hier in Innsbruck ein tolles Team an erfahrenen EinrichtungsberaterInnen, das unseren KundInnen zur Seite steht. “ Die Hausleitung liegt bei Emil Demirel, der auf eine 20jährige, erfolgreiche Möbelexpertise zurückblicken kann.

Wichtiger Arbeitgeber in der Region



Knapp 100 MitarbeiterInnen sind aktuell im Einrichtungshaus beschäftigt; in ganz Tirol sind es mehr als 300 EinrichtungsberaterInnen, Gastro-MitarbeiterInnen, Lageristen und TischlerInnen, die von dem österreichischen Traditionsunternehmen beschäftigt werden. Um die hohe Beratungsqualität in den vier Häusern in Tirol weiter auszubauen, werden neue Kolleginnen und Kollegen gesucht. „ Bei uns kommt es nicht immer auf eine spezielle Ausbildung an. Man muss auf Menschen zugehen können und Freude an der Beratung haben, alles Weitere lernt man bei uns in regelmäßigen, intensiven Schulungen und Trainings. Auch ältere MitarbeiterInnen sind gern gesehen – sie bringen oft die richtige Erfahrung mit, immerhin sind sie in ihrem Leben schon mehrmals umgezogen oder haben ihre Wohnsituation verändert “, so Gütebier.

Eröffnungsfeier mit tollen Angeboten & Gaumenfreuden

Von Donnerstag bis Samstag feiert das Einrichtungshaus mit zahlreichen Aktionen und einem großen Gewinnspiel. Für das leibliche Wohl ist ebenso gesorgt: Im umgebauten Restaurant wartet ein neues Genusskonzept mit saisonalen Gerichten, kleinen Snacks für zwischendurch sowie einem großen Torten- und Kuchenangebot auf alle Gäste. Neben dem beliebten „All you can eat“-Mittagsbuffet gibt es ab sofort auch täglich ein tolles Frühstücksbuffet. Und alle jungen BesucherInnen (Kinder bis 10 Jahre) essen beim Restaurantbesuch mit ihren Eltern kostenlos. Besonderes Highlight: Der neue Feinkostladen inklusive Vinothek direkt vor dem Restaurant.

kika Innsbruck

Siemensstraße 25, 6063 Rum

Öffnungszeiten: Montag-Freitag 9:00 – 18:30 Uhr, Samstag 9:00 – 18:00 Uhr

Über kika

Die kika Möbelhandelsgesellschaft m.b.H. betreibt 26 Einrichtungshäuser und ist damit in allen neun Bundesländern in Österreich flächendeckend vertreten. Das Sortiment umfasst ein großes Angebot an Möbeln und Wohnaccessoires vom Preiseinstieg bis hin zum gehobenen Preissegment. Mit zahlreichen Zusatzservices – beispielsweise der 48-Stunden-Expresslieferung von allen lagernden Artikeln – ist der Möbelhändler idealer Partner ab der ersten eigenen Wohnung sowie in sämtlichen Lebensabschnitten. Gegründet 1973 zählt kika heute zu den bekanntesten Möbelhäusern im Land. Seit 2018 ist das Unternehmen mit Sitz in St. Pölten Teil der SIGNA Retail Gruppe und wird von CEO Reinhold Gütebier geführt.

