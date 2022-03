506 erhält 6-stellige FFG-Förderung für die Weiterentwicklung seiner KI-basierten Marketing Data Platform.

506 erhält 6-stellige FFG-Förderung für die Weiterentwicklung seiner KI-basierten Marketing Data Platform.

Linz (OTS) - Der Linzer Marketing Data Science Vorreiter 506 erhält mit dem Kooperationspartner FH OÖ Campus Hagenberg - Forschungsgruppe AIST den Zuschlag für eine 6-stellige Förderung für die Weiterentwicklung seiner KI-basierten Analytics Platform. Mit dieser Cloud-Lösung werden eigene Daten über die gesamten Customer Journey datenschutzkonform gesammelt, mithilfe künstlicher Intelligenz ausgewertet und automatisch in Vorschläge verwandelt.Durch unsere Plattform soll es E-Commerce Unternehmen ermöglicht werden, mehr wie auch nachhaltiges Wachstum durch eine automatisierte Customer Journey Optimierung aus den eigenen Daten zu generieren.

Wettbewerbssteigerung durch neue Analysemöglichkeit der gesamten digitalen Marketing- und Verkaufsdaten



Statt einzelner Conversions und allgemeinen Analysedaten wird mittels Process Mining und künstlicher Intelligenz die gesamte Customer Journey entlang der relevanten digitalen Touchpoints analysiert und ausgewertet. Zu diesem Zweck werden die sogenannten First-Party Daten, wie zum Beispiel Website-, Webshop-Daten und eigenen Datenquellen wie CRM oder ERP Systeme, verbunden und damit eine wirkliche 360-Grad-Übersicht über Besucherprofile erreicht. Mit dieser umfangreichen Datengrundlage und unserer Forschung an KI-basierten Analysemöglichkeiten wird es für europäische KMUs möglich sein, erstmalig KMU-Umsätze und Kundenzufriedenheit ausschließlich datenbasiert und vollständig DSGVO-konform über mehrer digitale Touchpoints zu steigern. Für dieses neue Forschungsprojekt wird die 506 Analytics Platform als “Sprungbrett” genutzt. Durch die verstärkte Nutzung der First Party Daten wird, durch die eigene Datenhoheit, die Abhängigkeit von Dritten reduziert.

“Durch die FFG-Förderung, und mit der 506 Analytics Platform als Basis, wird es KI-basiert möglich sein, vollständig datenschutzkonform das Verhalten und die Aktivitäten von anonymen und bekannten Besuchern/Kunden im Detail zu analysieren. Damit werden neue Möglichkeiten gefunden, um die Kundenzufriedenheit und den Geschäftserfolg in der digitalen Welt zu steigern.” Gerhard Kürner, CEO von 506

Kooperationspartner FH OÖ Campus Hagenberg

Als Kooperationspartner konnte die FH OÖ Campus Hagenberg - Forschungsgruppe AIST gewonnen werden. Die Expertise wird vor allem im Bereich Process Mining eingebracht.



"Wir freuen uns auf die Kooperation in diesem Forschungsprojekt mit 506 Data & Performance GmbH. Gemeinsam werden wir Customer Journeys auf Webseiten so analysieren, dass die Privatsphäre von Nutzern gewahrt bleibt, und uns spannenden Herausforderungen im Forschungsfeld Process Mining stellen." Oliver Krauss, FH-Assistenzprofessor Forschungsgruppe AIST

Die Forschungsgruppe „AIST – Advanced Information Systems and Technology“ forscht an Softwarelösungen in den Bereichen eHealth, Machine Learning und Data Mining sowie Computer Vision.

506 Data & Performance GmbH

506 ist ein führendes, oberösterreichisches Marketing-Data-Science-Unternehmen. Schwerpunkt ist die Analyse, Segmentierung und die Aktivierung von digitalen Besucher- und Kundendaten. Mit der KI-basierten 506 Analytics Platform und der umfassenden Marketing- und Data-Science-Expertise werden die Daten der Kunden in nachhaltigen Geschäftserfolg verwandelt.

Weitere Informationen zur 506 Analytics Platform 506 Analytics Platform

