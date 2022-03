Wiener Fahrtendienst setzt ersten rollstuhlgerechten Elektro-Kleinbus ein

Wiener Lokalbahnen Verkehrsdienste arbeiten an Entwicklung rollstuhlgerechter Elektrofahrzeuge mit

Wien (OTS) - Der Fahrtendienstbetreiber Wiener Lokalbahnen Verkehrsdienste (WLV) arbeitet an der Entwicklung rollstuhlgerechter Elektrofahrzeuge für den Einsatz als Fahrtendienstfahrzeug mit. Als erstes österreichisches Fahrtendienst-Unternehmen sind zwei umweltfreundliche Mercedes Vito E-Tourer mit Elektroantrieb bereits im Einsatz gewesen.



„Wir möchten barrierefreie Mobilität für behinderte Menschen im Fahrtendienstsektor künftig umweltfreundlich mit Elektroantrieb gestalten. Ich bin sehr stolz, dass wir der erste Fahrtendienst in Österreich sind, der einen Elektro-Kleinbus zum Einsatz gebracht hat. Mit diesem Prototyp sammeln wir wichtige Erfahrungen, um die Weiterentwicklung künftiger Modelle mit Elektroantrieb voranzutreiben“, so WLV-Geschäftsführerin Beatrix Czipetits.

Premiere in Österreich: Fahrtendienstfahrzeuge mit Elektroantrieb

Die Fahrzeuge sind die ersten rein elektrisch betriebenen Fahrtendienst-Fahrzeuge in Österreich, die auch für die Nutzung mit Rollstuhl umgebaut wurden. Klar ist, dass auf diesem Sektor noch viel Entwicklungsarbeit bevorsteht, damit elektrisch betriebene Fahrzeuge alle Anforderungen für Fahrtendienste erfüllen. Das gilt sowohl für das Platzangebot im Fahrzeug wie auch die Reichweite des Batteriespeichers. Im Zuge des Testbetriebs mit diesem Prototyp hat die WLV gemeinsam mit Hans-Jürgen Groß, dem Konzernbeauftragten für Barrierefreiheit der Wiener Stadtwerke, und dem Feedback von Behindertenverbänden bereits wichtige Erfahrungen gesammelt.

Mit dem Fahrzeughersteller sollen so die nächsten Entwicklungsschritte eingeleitet werden. Ziel ist es, künftig die gleichen Qualitätsstandards mit elektrisch betriebenen Kleinbussen für Fahrtendienste zu erreichen wie bei aktuell konventionell betriebenen Kleinbussen.

E-Fahrzeug spart tausende Liter Benzin und Tonnen an CO2 ein

Fast 3900 Liter Treibstoff pro Jahr spart einer der neuen Elektro-Kleinbusse im Vergleich zu konventionell betriebenen Fahrzeugen ein. Die beiden E-Fahrzeuge sparen so pro Jahr umgerechnet 20 Tonnen an schädlichem CO2-Ausstoß ein. Seit 18. März sind sie im Forschungsprojekt Hüpfer in Liesing im On-Demand-Verkehr im Einsatz.

Die WLV, ein Tochterunternehmen der Wiener Lokalbahnen und damit Teil der Wiener Stadtwerke-Gruppe, bietet seit über 20 Jahren barrierefreie Mobilität für Menschen mit Behinderungen. Sie organisiert Wege in Kindergärten, Werkstätten, Schulen und an den Arbeitsplatz. Auch Freizeitfahrten im In- und Ausland wickelt die WLV für ihre Kund*innen ab. Darüber hinaus wurden in den letzten Jahren neue Geschäftsfelder im Bereich On-Demand-Verkehr und City Logistik aufgebaut.

