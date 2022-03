Deradikalisierung und Reintegration - ONLINE KICK-OFF EVENT VON EUTEx

Wien (OTS) - Das Konsortium des Projektes EUTEx kündigte heute sein öffentliches online Kick-Off Event für den 4. April 2022 um 16:00 an. Der Projektfokus liegt auf Herausforderungen und Lösungsstrategien bezüglich der individuellen Abwendung von Straftätern von extremistischen und terroristischen Strukturen hin zu einer erfolgreichen Reintegration in die Gesellschaft. Prominente Vortragende inkludieren Dr. Alma Zadić, Bundesministerin für Justiz der Republik Österreich, Professor Andrew Silke und zahlreiche andere europäische Expert*innen aus Schweden, Spanien, Deutschland, Kroatien, Albanien, vom Radicalisation Awareness Network (RAN) der Europäischen Union und UNODC. Der Event ist frei zugänglich, es wird aber eine Anmeldung über die EUTEx Website www.eutex.eu empfohlen. Agenda hier.

Die Prävention von terroristischen Anschlägen hängt von der erfolgreichen Loslösung von extremistischen und terroristischen Strukturen und der anschließenden Reintegration in die Gesellschaft ab. Dies kann nur durch einen multi-agency und multi-disziplinären Grundstrukturenansatz mit evidenz-basierten, effektiven Methoden, der Kooperation zwischen allen Stakeholdern, einer soliden Risiko-Einschätzung und Kontinuität in der Betreuung erreicht werden. Genau jene Rahmenbedingungen entwickelt das EUTEx-Forschungsprojekt durch die Bildung und Zusammenführung von bereits bestehendem europäischen Wissen und Können - weiterentwickelt durch die Einbindung internationaler Expertise im jeweils relevanten Feld.

Anreize für die Abwendung von extremistischen und terroristischen Strukturen und hin zur Reintegration müssen, trotz all der aktuellen Anstrengungen in diesem Feld, optimiert werden. Zusätzlich ist es notwendig, passende Zugänge in den Fällen von Rückkehrern und ihren Frauen und Kindern sowie für andere Typen von Extremismus – besonders Rechtsextremismus – zu entwickeln , sagt Dr. Daniela Pisoiu, Projekt-Leiterin von EUTEx und Senior Researcher am Österreichischen Institut für Internationale Politik (oiip). Gleichzeitig gibt es auch Erfolgsgeschichten in Europa, auf denen wir aufbauen können, um professionelle sowie evidenz-basierte Grundstrukturen entwickeln zu können. EUTEx sammelt bestehende Expertise, um einen Kurs sowie Trainings zu kreieren, die für Praktiker*innen in der Arbeit mit Extremist*innen und Terrorist*innen in ganz Europa anwendbar sind.

EUTEx, begonnen im Januar 2022 und ko-finanziert von der Europäischen Union, bringt Partner*innen aus neun europäischen Ländern zusammen: Österreich, Deutschland, Portugal, Spanien, Frankreich, Schweden, Rumänien, Albanien und Kosovo.

Der öffentliche Event am 4. April wendet sich an Praktiker*innen, Policy Maker, Forschende, sowie an all jene, die einfach nur am Thema interessiert sind , betont Dr. Pisoiu. Prominente Gäste werden einen europäischen sowie nationalen Überblick des Themas und der bestehenden Herausforderungen geben, um die Weichen für die zukünftige Arbeit im Projekt zu stellen.

