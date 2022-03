Heimische Wäschereien warnen: ohne Erdgas ist die Versorgung der Spitäler gefährdet

Forderung an Bundesregierung „Sicherung der Gasversorgung der Wäschereien!“

WIen (OTS) - Wäschereien sind essentielle Dienstleister für systemrelevante Sektoren wie Gesundheitswesen, Bundesheer und Rettung sowie Lebensmittel- und Pharmaindustrie. Gerade in Krisenzeiten kann auf die Lieferung von reiner Wäsche keinesfalls verzichtet werden. Stehen die Textilservicemanagementbetriebe aufgrund von fehlendem Erdgas still, entstehen Versorgungsengpässe in den genannten Bereichen, die von den Wäschereien mit hygienisch aufbereiteter Wäsche und Berufsbekleidung versorgt werden.

Österreichische Wäscherei-Betriebe haben derzeit keine technologische Alternative für die Dampferzeugung, für den Betrieb ihrer Dampfkessel sind sie von Erdgas abhängig. Deshalb fordert der Vorsitzende der industriellen Wäschereien, Mag. Thomas Krautschneider: „Die Belieferung der systemerhaltenden Wäschereien mit Erdgas muss sichergestellt sein, damit die Versorgung der kritischen Infrastruktur aufrechterhalten werden kann“.

„Energieeffizienz und Klimaneutralität sind im Nachhaltigkeitsmanagement der Wäschereien bereits ein fixer Bestandteil. Ein kurzfristiger Umstieg auf ein alternatives Energiesystem und der damit verbundene Austausch des Maschinenparks ist unmöglich und bedarf technologischer Entwicklungen“, führt Mag. Krautschneider aus– „die Weichen zur grünen Wäscherei werden aber bereits gestellt“.

