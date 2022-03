Brickwise überzeugt SevenVentures bei 2 Minuten, 2 Millionen auf PULS 4 und zieht Millionen-Deal an Land

Knapp vier Monate nach Marktstart setzt das Immobilien-FinTech Brickwise seinen erfolgreichen Wachstumskurs mit einem renommierten Medienpartner fort.

Wien/München (OTS) - Es ist einer der größten Deals in der neunten Staffel der PULS 4-Show „2 Minuten 2 Millionen“: Der Investmentarm der ProSiebenSat.1 PULS 4 Gruppe, SevenVentures Austria, bietet ein Werbevolumen von einer Million Euro für einen drei Prozent-Eigenkapitalanteil an dem in Wien und München ansässigen Immobilien-FinTech Brickwise. Somit setzt das österreichische Start-Up rund um den Grazer Finanzwissenschafter Michael Murg nicht nur seinen rasanten Wachstumskurs fort, sondern gewinnt auch einen weiteren starken Investor und Reichweitenpartner hinzu.

Bereits in der Seed-Finanzierungsphase konnte die digitale Immobilienhandelsplattform prominente Geldgeber überzeugen: Kurz vor dem offiziellen Marktstart am 7. Dezember 2021 beteiligten sich im Rahmen einer Kapitalerhöhung gleich mehrere deutsche und österreichische Start-Up-Investoren an Brickwise – darunter in federführender Funktion der deutsche Venture Capital-Fonds yabeo. Aus Österreich kamen zu den ursprünglichen Seed-Investoren Herbert und Aaron Waldner (Riedergarten Immobilien) das Beratungsunternehmen 42virtual sowie Business Angel Nikolaus Stadler (mantaray) hinzu.

„ Der Einstieg von SevenVentures bestätigt uns, dass wir mit unserem Angebot den Nerv der Zeit getroffen haben: Bei Brickwise denken wir das klassische Immobilieninvestment neu und ermöglichen allen User:innen, Immobilieninvestments dezentral, direkt und in Echtzeit zu übertragen. Das Mindestinvestment beträgt 100 Euro. Damit wird der Immobilienmarkt auch für jene zugänglich, die sich ein Investment bisher nicht leisten konnten. Binnen kurzer Zeit konnten wir bereits mehr als 3.500 User:innen von unserem Angebot überzeugen “, erklärt Michael Murg, CEO und Co-Founder von Brickwise.

Daniel Zech von SevenVentures freut sich über den erfolgreichen Deal: „ Das Gründerteam von Brickwise verkörpert für uns die ideale Kombination aus Kompetenz und Vision. Brickwise revolutioniert und demokratisiert mit seinem Angebot den Immobilienmarkt, indem es Investor:innen und Verkäufer:innen ermöglicht, schnell, unkompliziert und kosteneffizient in Immobilien zu investieren. Eine digitale Handelsplattform wie Brickwise hat ein großes Wachstumspotenzial, das wir gemeinsam heben können. “

SevenVentures ist mit zahlreichen Investments in verschiedenen Marktsegmenten der führende Media-Investor weltweit. Durch die TV-Reichweite der Sender der führenden Privatsender-Gruppe Österreichs ist SevenVentures der optimale Partner für wachstumsstarke B2C-Unternehmen.

Brickwise

Das Gründerteam von Brickwise besteht aus IT-Spezialisten und Kapitalmarktexperten rund um den Grazer Finanzwissenschafter Michael Murg. Als Leiter des Instituts für Bank- und Versicherungswirtschaft an der FH JOANNEUM beschäftigte sich Murg seit vielen Jahren mit der Digitalisierung von Geschäftsmodellen, Data Analytics und den Einsatzmöglichkeiten der Blockchain-Technologie am Finanzmarkt. Auf Grundlage seiner wissenschaftlichen Erkenntnisse entwickelte er über zwei Jahre gemeinsam mit dem auf Digitalisierung und Technologierecht spezialisierten Rechtsanwalt Klaus Pateter, dem Experten für Compliance im Bank- und Wertpapiersektor Marco Neumayer und dem Blockchain- und Cybersecurity-Spezialisten Valentin Perkonigg die digitale Immobilienhandelsplattform Brickwise.

