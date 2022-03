Die Nummer 1 bei Nutzfahrzeugen setzt auf starke Partner in Österreich (FOTO)

Wien (ots) - Wer so wie die Ford Motor Company das Nutzfahrzeug als wichtiges Werkzeug für Unternehmer sieht, kommt nicht umhin sicherzustellen, dass auch die handwerklichen Qualitäten jener, die sich um den letzten Feinschliff der Modelle im Zuge von Ein-, Aus- und Umbauten widmen, den hohen Markenstandards von Ford entsprechen. So gilt es eine umfassende Kundenbetreuung ebenso sicherzustellen wie die Auslieferung der Fahrzeuge mit entsprechendem Informationsmaterial - und natürlich die Einhaltung der Ford-Aufbaurichtlinien, quer durch das komplette Modellangebot. Keine Bewertung erfährt seitens Ford die Größe des jeweiligen Unternehmens, womit sichergestellt wird, dass regionale Spezialisten genauso zum Zug kommen wie international erfolgreiche Akteure, die über ein entsprechendes Angebot in Österreich verfügen. Dem Kunden gegenüber präsentieren sich jene Firmen, die hier in steter Zusammenarbeit mit Ford stehen, als ausgezeichnete QVM-Partner.

Würth

Mit über 120.000 Artikeln, die in mehr als 60 Shops in ganz Österreich erhältlich sind, gelingt es Ford-QVM-Partner Würth, beim Thema Fahrzeugeinrichtung eine Sonderstellung einzunehmen. Sascha Albiez, Leiter Fahrzeugeinrichtung bei Würth Österreich: "Wir sind stolz, in einer Partnerschaft mit Ford durch unsere technischen Lösungen und Prozesse einen maßgeblichen Beitrag zur Zufriedenheit der gemeinsamen Kunden leisten zu können. Als QVM-Partner können wir mit qualitativen, hochwertigen und innovativen Transportlösungen die Sicherheit unserer Kunden erhöhen und viele Risiken minimieren. Wir erleichtern damit auch deutlich den Arbeitsalltag unserer Kunden, die unterm Strich Zeit und Geld sparen."

INFO: www.wuerth.at

bott

Mit Produktionsstätten in Deutschland, England und Ungarn zählt auch QVM-Partner bott zu den führenden Herstellern von Fahrzeugeinrichtungen in Europa. Österreich-Geschäftsführer Willi Weber: "bott setzt auf höchsten Standard in der Herstellung, Technik und in der Serviceleistung. Das QVM-Programm von Ford hat uns zusätzliche Impulse in der Einhaltung hoher Standards in der Automobilindustrie gegeben. Wir freuen uns, das geforderte gleichbleibende Qualitätsniveau in der gesamten Prozesskette zu erreichen und zu halten."

INFO: www.bott.at

Lagermax

Dass es Ford aber nicht nur auf Größe und Großserienfertigung, sondern auch sehr stark auf handwerkliches Geschick und regional schlagkräftige Teams mit entsprechendem Serviceangebot und hoher Innovationskraft ankommt, verraten die QVM-Partner Lagermax im oberösterreichischen Straßwalchen und Firnkranz im nördlichen Niederösterreich.

INFO: www.lagermax.at

Seit drei Jahrzehnten aktiv, deckt Lagermax die ganze Bandbreite - von der Fahrzeugbeklebung bis zum Komplettumbau - erfolgreich ab. Neben eigenständigen Speziallösungen setzt Lagermax dabei auch auf das Angebot großer Hersteller von Fahrzeugeinrichtungen, egal ob es sich um Nutzfahrzeuglösungen oder auch um Camper-Ein- und -Umbauten handelt.

Firnkranz

Den Weg, die Basis von einem großen Partner zu beziehen und mit funktionierendem Einbau, Service sowie zahlreichen Individualisierungsmöglichkeiten zu punkten, hat auch Firnkranz eingeschlagen. Seit 2010 aktiv und mittlerweile auf fast 30 Mitarbeiter angewachsen, werden in dem modernen Waldviertler Betrieb (rund eine halbe Stunde nördlich von Wien) neben klassischen Transporter-Einbauten auch Einsatzfahrzeuge und Pick-Up-Modelle aufgebaut.

INFO: www.firnkranz.info

