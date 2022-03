Cardo Systems stellt die neue PACKTALK-Generation vor - PACKTALK EDGE. Greatness. Reborn.

Plano, Texas, 29. März 2022 (ots/PRNewswire) - Nach umfangreichen Forschungs- und Entwicklungsarbeiten ist Cardo stolz darauf, eine neue Generation des weltweit besten Motorrad-Kommunikationssystems anzukündigen, das brandneue PACKTALK EDGE.

Die wichtigsten Highlights sind:

Neues, schlankes Design mit interner Antenne.

Dynamische Mesh-Kommunikation (DMC) der zweiten Generation mit schnellerem und einfacherem Pairing und Breitband-Intercom.

Verbessertes Natural Voice-Modul.

Verbesserter JBL-Sound.

Verbessertes Mikrofon mit Rauschunterdrückung.

Magnetische Air Mount für mühelose und sichere Befestigung des Geräts an jedem Helm.

Das PACKTALK EDGE bringt die preisgekrönte DMC-Technologie von Cardo auf ein neues Level. Die DMC-Konnektivität der zweiten Generation bietet eine unvergleichlich tiefe Breitband-Klangqualität, ein einfacheres und schnelleres Pairing im DMC-Modus, schnellerer Verbindungsaufbau im Bluetooth-Modus und Live Intercom Bluetooth-Unterstützung.

Das PACKTALK EDGE verfügt über einen verbesserten Klang dank neu gestalteter JBL-Lautsprecher und drei neuer Klangprofile, es lässt sich mit einer neuen magnetischen Halterung an jedem Helm befestigen und verfügt über ein verbessertes Mikrofon mit Geräuschunterdrückung – alles zusammen ein deutliches Upgrade gegenüber seinen Vorgängern.

Zu den weiteren Merkmalen gehören eine 13-stündige Akkulaufzeit, Standard USB-C und Schnellladung - eine 20-minütige Schnellladung ermöglicht zwei Stunden Fahrzeit und eine volle Ladung 1,5-2 Stunden. Over-the-Air Software-Updates über die Cardo Connect App bedeuten, dass keine Kabel oder Wi-Fi-Adapter erforderlich sind, um sicherzustellen, dass das PACKTALK EDGE mit der neuesten Firmware geladen ist. Abgerundet wird das Angebot durch eine umfassende 3-Jahres-Garantie.

Alon Lumbroso, Vorstandsvorsitzender von Cardo Systems, kommentiert: „Das PACKTALK EDGE ist das beste Kommunikationsgerät, das wir je entwickelt haben, und ein fantastisches Flaggschiff in unserem umfangreichen Angebot an Kommunikationsgeräten. Dieses neueste Angebot ist ein Beweis für die drei Säulen von Cardo - Qualität, zielgerichtete Innovation und Benutzerorientierung. Innovation liegt in der DNA unseres Unternehmens und unser neuestes Flaggschiff ist ein Beweis dafür."

Das neue PACKTALK EDGE hat eine unverbindliche Preisempfehlung von 389 Euro und wird ab Ende April im Handel erhältlich sein. Alternativ dazu ist es bereits jetzt unter www.cardosystems.com erhältlich. PACKTALK BOLD wird weiterhin neben dem PACKTALK EDGE angeboten und weltweit verfügbar sein.

Informationen zu Cardo Systems

Cardo ist der weltweit führende Anbieter von drahtlosen Kommunikations- und Unterhaltungssystemen für Powersportler. Cardo war das erste Unternehmen, das ein Bluetooth-Kommunikationssystem für Motorräder auf den Markt gebracht hat, und war 2015 das erste Unternehmen, das Mesh-Kommunikationssysteme eingeführt hat. Die Produkte des Unternehmens sind inzwischen in über 100 Ländern erhältlich.

