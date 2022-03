Der österreichische Rapper Mike Stone erreicht die USA

Steyr (OTS) - Der österreichische Rapper Mike Stone kommt zurück auf die Karte der Rap Landschaft, rasant dynamisch mit einem Collabo im Gepäck, das es im wahrsten Sinne des Wortes in sich hat. Die Rede ist von dem bekannten US amerikanischen Rapper Smokepurpp. Zwei Welten, die Mike Stone mit der am 01.04.2022 kommenden Single "Top Shelf" undurchlässig connectet und global für Aufmerksamkeit sorgt.

Smokepurpp und Mike Stone fesseln in Kombination aus deutsch- und englischsprachigen Lines protzig und direkt den Zuhörer ohne zu ermüden. Skillz und Vibes, die ihren Life-Style unvergesslich in dem Song verewigen. Der Song "Top Shelf" ist ein historischer Moment für die österreichische Hip-Hop Landschaft, da solch ein Feature mit einer Rapgröße wie Smokepurpp in Kombination mit einem österreichischen Artist das erste Mal in der österreichische Rap Geschichte darstellt. Es zeigt, dass Mike Stone sich auf internationalem Boden im Trap positioniert und die Konkurrenz in den Schatten stellt.

Mike Stone hat facettenreiche Musik und kombiniert Trap mit Elementen aus anderen Musikrichtungen wie Rock oder Pop. Nun ist es amtlich, dass Mike Stone die USA erreicht hat, um einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Bio- und Diskografie Mike Stone ist am 07.03.2002 in der Stadt Steyr in Österreich geboren. Heute ist der Rapper 20 Jahre alt und lebt in Steyr, weil er seiner Geburtsstätte treu bleibt. Die Ausbildung zum kFZ Mechaniker verfolgt Mike Stone als Grundsicherung, jedoch die Liebe zur Musik lässt den Österreicher unmögliches möglich machen. Die Liebe zur Musik steckt ihm buchstäblich in den Adern und hat seine Passion von seinem Vater, der leidenschaftlich Klavier spielt und das seit bereits mehreren Jahren. 2018 beginnt Mike Stone selbst mit Musik und zeigte dem damaligen Rapper Dadi‘ erste Songs. 2019 war der erste erfolgreiche Step geschafft, denn bei dem Label Palais Records weckte er das Interesse und wurde kurz daraufhin von Dadi gesignt. Seitdem her managed Dadi Mike Stone auch im vollen Zuge.

Im April 2019 erschien die Debüt Single ,Weltstar‘ und 5 Monate später im September seine erste EP „Dead Feelings“, welche auch die erfolgreichste Single „Suicide with mah Bitch“ beinhaltet. Lange war es ruhiger um Mike Stone. 2022 sollte das Blatt sich nun wieder wenden und es hat sich bewahrheitet. Am Freitag, den 01. April erscheint der Song „Top Shelf“ mit dem US Rapper SMOKEPURPP. In seiner Instagram Story wurde auch ein Screenshot von einem Facetime Telefonat veröffentlicht, ob uns da mehr erwartet?

