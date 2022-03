NEUES Programm: ORF Oberösterreich stellt sich neu auf

Erstmals eigene Verantwortliche für Digital, Radio und TV in bewährten Händen

Linz (OTS) - Das ORF Landesstudio geht mit einer neuen Struktur an den Start. Mit 1. April 2022 werden Information und Programm zu einer Redaktion zusammengelegt. Unter der Leitung von Chefredakteur Stefan Hartl sorgen drei neu ernannte Koordinatorinnen und Koordinatoren für ein noch aktuelleres, schnelleres, informativeres, unterhaltsameres Programm in Radio, TV und Digital.

Das „NEUE Programm“, die neue Programmabteilung des ORF Oberösterreich, wird künftig von Chefredakteur Stefan Hartl geführt. Gemeinsam mit dem langjährigen Chef vom Dienst Gernot Ecker, der bisherigen stellvertretenden Redaktionsleiterin bei Hitradio Ö3 Romana Nachbauer und mit Digital-Profi Hannah Haider gestaltet er künftig das gesamte Programm des ORF Oberösterreich.

Erstmals gibt es mit der 32-jährigen Hannah Haider eine eigene Koordinatorin für Digitales. Sie wird sich schwerpunktmäßig mit der digitalen Transformation des Landesstudios beschäftigen, damit im ORF Oberösterreich für einen Professionalisierungsschub auf Social-Media sorgen, die Digitalaktivitäten weiterentwickeln und mittelfristig auch die Online-Agenden übernehmen.

Haider hat Medientechnik & Mediendesign und Digital-Arts an der FH Hagenberg studiert. Seit 2016 gehört sie zum Kreativteam der Radioproduktion, begleitet dort unter anderem „Guten Morgen Oberösterreich“ und gestaltet als Musikredakteurin Beiträge und Sendungen für RADIO OBERÖSTERREICH.

Mit Romana Nachbauer übernimmt eine Top-Programmnacherin die Agenden der Radio-Koordinatorin in RADIO OBERÖSTERREICH.

Die 45-Jährige war zuletzt bei Hitradio Ö3 stellvertretende Redaktionsleiterin sowie Chefin vom Dienst des Ö3 Weckers, der reichweitenstärksten Morgenshow des Landes. Nachbauer ist in Waizenkirchen in Oberösterreich geboren und arbeitet seit 22 Jahren im ORF.

Gernot Ecker ist der neue Fernseh-Koordinator im ORF Oberösterreich. Der 53-jährige Mühlviertler ist einer der erfahrensten Journalisten des Hauses. Er arbeitet seit 26 Jahren im ORF: als Reporter, Chef vom Dienst und Gestalter von Dokumentationen.

Darüber hinaus werden die Bereiche Sport, Kultur und Volkskultur gestärkt und in die neugeschaffene Programmabteilung integriert. Hauptverantwortlich für die Sportberichterstattung im ORF Oberösterreich ist künftig Dennis Bankowsky, in der Kultur ist es Katharina Maurer-Huber. Außerdem wird sich die langjährige ORF-Journalistin Sandra Ohms als ausgewiesene Expertin verstärkt um den Bereich Volkskultur kümmern.

Landesdirektor Klaus Obereder: „Ich bin sehr dankbar dafür, dass es so rasch gelungen ist, das wichtigste Reformvorhaben der nächsten Jahre aufzusetzen. Mit der neuen Führungsstruktur haben wir die Grundlage geschaffen, auch künftig in Radio und TV erfolgreich zu sein. Gleichzeitig sehe ich darin auch einen ersten entscheidenden Schritt unseres ORF-Landesstudios in Richtung des digitalen Wandels und der Erschließung weiterer Publikumsschichten. Besonders freut es mich, dass bei der Personalauswahl eine ausgewogene Mischung von Profis aus Bereichen unseres Hauses, aber auch aus anderen sehr erfolgreichen Bereichen des ORF geglückt ist.“

Chefredakteur Stefan Hartl: „Mit diesem Team und der neuen Struktur ist der ORF Oberösterreich bestens gerüstet, um den digitalen Wandel zu gestalten. Der Schwerpunkt auf Digital spiegelt sich nun auch in der Organisationsform wider. Gleichzeitig wollen wir mit klaren Zuständigkeiten für Radio und Fernsehen die linearen Programme weiterentwickeln.“

