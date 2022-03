Unterstützungsangebote für Geflüchtete aus der Ukraine der Bildungsdirektion für Wien

Online Kontaktformular in den Sprachen Deutsch, Englisch und Ukrainisch

Wien (OTS/RK) - Nach wie vor kommen täglich neue geflüchtete Familien aus der Ukraine in Österreich an. In Wien besuchen bereits rund 1100 ukrainische Kinder und Jugendliche die Schule – viele davon Neu-in-Wien Klassen.

Um zukünftig die Kontaktaufnahme mit der Bildungsdirektion für Wien für ukrainische Geflüchtete zu erleichtern, wurde nun ein Online Kontaktformular in den Sprachen Deutsch, Ukrainisch und Englisch erstellt: support-ukr.bd-wien.at/. Im Zuge dessen können Anfragen zu den Thematiken „Schulplatzvergabe“ und „Bewerbung als muttersprachliche Lehrkraft für Ukrainisch“ möglichst niederschwellig versendet werden.

Ein Informationsblatt, welches ebenfalls ins Ukrainische übersetzt wurde, findet man unter anderem auf der Website der Bildungsdirektion für Wien unter: https://www.bildung-wien.gv.at/service/Krieg-in-der-Ukraine/Hilfe-und-Unterst-tzung-durch-die-Bildungsdirektion-f-r-Wien.html

Bereits im Zuge der Corona Krise wurde darüber hinaus eine Beratungsstelle für Kinder und Jugendliche mit Fluchthintergrund an Wiener Schulen eingerichtet, diese soll Schüler*innen, Eltern, Lehrer*innen und Jugendcoaches bei den bestehenden Herausforderungen unterstützen. Die Kontaktaufnahme erfolgt via Mail an vielfaltmachtschule@bildung-wien.gv.at.

Heinrich Himmer sagt dazu: „Die derzeitige Situation erfordert das rasche Handeln aller Beteiligten, um Kinder und deren Familien bestmöglich bei ihrer Ankunft und darüber hinaus zu unterstützen. Wir sind daher darum bemüht, unsere Angebote möglichst niederschwellig zu gestalten, um sowohl die Kontaktaufnahme der Familien mit der Bildungsdirektion als auch die Arbeit der Pädagog*innen, der jeweiligen Organisationen und freiwilligen Helfer*innen zu erleichtern.“ (Schluss)

