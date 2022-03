Eurovision Young Musicians 2022: Klarinettist Alexander Svetnitsky-Ehrenreich für Österreich beim Klassik-Nachwuchsbewerb

Finale aus Montpellier am 24. Juli in ORF 2

Wien (OTS) - Österreichs Kandidat für den diesjährigen Klassik-Nachwuchswettbewerb „Eurovision Young Musicians“ steht fest:

Den nationalen Vorentscheid zum renommierten EBU-Contest, der alle zwei Jahre stattfindet, konnte gestern (28. März) der 19-jährige Wiener Klarinettist Alexander Svetnitsky-Ehrenreich für sich entschieden. Der Student der Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien gilt als rot-weiß-rote Hoffnung für das große Finale der 20. „EYC“-Ausgabe am 23. Juli 2022 im französischen Montpellier. Insgesamt acht Länder nehmen heuer daran teil: Neben Österreich sind dies Belgien, Deutschland, Frankreich, Norwegen, Polen, Schweden und Tschechien. ORF 2 wird die Klassik-Show am 24. Juli um 22.10 Uhr zeigen.

Seit seiner Gründung im Jahre 1982 avancierte „Eurovision Young Musicians“ rasch zu einem der bedeutendsten internationalen Musikwettbewerbe für aufstrebende Klassiktalente. Alle zwei Jahre (außer pandemiebedingt 2020) von der European Broadcasting Union gemeinsam mit einer europäischen Fernsehanstalt organisiert, beweisen Jugendliche aus ganz Europa ihr musikalisches Talent vor einer internationalen Fachjury. Teilnehmen dürfen Nachwuchstalente im Alter zwischen 12 und 21 Jahren. Österreichische Künstler/innen wie Julian Rachlin, Lidia Baich, Julia Fischer oder Emmanuel Tjeknavorian haben bisher beim „Eurovision Young Musicians“ gewonnen oder teilgenommen und damit ihre Weltkarriere begonnen. Zuletzt hat für Österreich 2014 der international angesehene Violinist Ziyu He den Sieg davongetragen. 2016 errang Kontrabassist Dominik Wagner den dritten Platz. 2018 nahm Österreich nicht teil.

Svetnitsky-Ehrenreich: Weitgespanntes Repertoire, außergewöhnliche Musikalität und virtuose Technik

Die fünfköpfige Fachjury des nationalen Vorentscheids zu „Eurovision Young Musicians 2022“ – bestehend aus Christoph Becher (Intendant des ORF-Radio-Symphonieorchesters Wien), Raimund Langner (Pianist, Dirigent, Komponist und Musikaufnahmeleiter), Elke Tschaikner (Leitung Ö1 Musik, Programmverantwortliche Festival musikprotokoll) und Ziyu He (Violinist und „EYM“-Gewinner 2014) unter dem Vorsitz von Karin Veitl (ORF-Ressortleiterin Musik und Theater) – begründete ihre einstimmige Entscheidung für Alexander Svetnitsky-Ehrenreich folgendermaßen: „Der in Wien geborene Musiker hat in einem weitgespannten Repertoire von Carl Maria von Weber bis Jörg Widmann bewiesen, dass er über eine außergewöhnliche Musikalität verfügt wie über eine virtuose Technik. Die Jury ist sich sicher, dass in Alexander Svetnitsky-Ehrenreich eine bemerkenswerte Künstlerpersönlichkeit heranwachsen wird, die das Potenzial besitzt, auf den Bühnen der großen internationalen Musikmetropolen zu bestehen.“

Mehr zur Person Alexander Svetnitsky-Ehrenreich

Im Frühjahr 2021 erspielte Alexander Svetnitsky-Ehrenreich sowohl den Titel des Landes- als auch des Bundessiegers beim Wettbewerb „Prima la Musica“ mit Höchstpunktezahl. Zudem gewann er 2021 den Wiener Wettbewerb „Musica Juventutis“. Bisher wirkte der Klarinettist bei Orchestern wie dem International Orchestra Institute Attergau, der Bläserphilharmonie Salzburg, der Südwestdeutschen Philharmonie und vielen anderen mit. Mit 17 Jahren war der hochtalentierte gebürtige Wiener in der Klasse von Reinhard Wieser, derzeit studiert er bei Alexander Neubauer.

