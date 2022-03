Konzepte und Experimente für EU Friedensförderung

Ein Marie Skłodowska-Curie Projekt erforscht Konzeptentwicklung und -erprobung im Bereich der EU-Konfliktprävention und Friedensförderung

Wien (OTS) - Das CDE4Peace Projekt erforscht Konzeptentwicklung und -erprobung im Bereich der EU-Konfliktprävention und Friedensförderung. CDE4Peace ist ein Marie Skłodowska-Curie Projekt, das von dem österreichischen Forschungs- und Innovationsunternehmen SYNYO GmbH im Rahmen des EU-Forschungs- und Innovationsprogramms “Horizon 2020” durchgeführt wird.

Eine der größten Herausforderungen für die Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP) der EU in den letzten Jahren war die Gestaltung und Umsetzung von forschungsbasierten Missionen und Operationen zur Konfliktprävention und Friedensförderung in einem zunehmend volatilen Sicherheitsumfeld. Um dieser Herausforderung zu begegnen, hat das CDE4Peace-Projekt die Anwendbarkeit der Konzeptentwicklung und -erprobung im Bereich der EU-Konfliktprävention und Friedensförderung untersucht. Das Projekt hat drei EU-Konzepte auf strategischer Ebene (Resilienz, "Konfliktsensitivität" und das "Whole-of-Society-Konzept") sowie die operativen Konzepte von drei EU-GSVP-Missionen (EULEX Kosovo, EUTM Mali und EUBAM Libyen) untersucht.

Die Forschungs- und Innovationsziele des Projekts sind zeitgemäß und relevant für die aktuellen Entwicklungen in der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik der EU, die den politischen Rahmen der EU-Konfliktprävention und Friedensförderung bildet. Die forschungsbasierte EU-Konfliktprävention und Friedensförderung ist für das tägliche Leben und die Sicherheit der EU-Bürger von Bedeutung, wenn es darum geht, gewaltsame Konflikte in der EU-Nachbarschaft zu verhindern und Sicherheitsbedrohungen in Europa zu begegnen. Einige Projektergebnisse sind auch für den laufenden Krieg in der Ukraine relevant, bzw. in Bezug auf die Haltung der EU.

Aus den Forschungsergebnissen des Projekts lassen sich die folgende fünf politische Empfehlungen ableiten:

1. Die Europäische Union muss ihre eigenen Kapazitäten für die Entwicklung und Erprobung von Konzepten entwickeln, unabhängig von der NATO und mit dem Ziel, die strategische Autonomie der EU zu erreichen.

2. Die integrierte EU zivil-militärische Kapazität für Konzeptentwicklung und -erprobung sollte innerhalb der Europäischen Kommission institutionalisiert werden, die über die notwendigen Ressourcen verfügt, um die Methodik im politischen Prozess zu verankern.

3. Die EU sollte Methoden wie übungsbasierte Experimente und Konzepttests in den Prozess der Entwicklung strategischer Konzepte integrieren.

4. Methoden wie Übungen, Modellierung und Simulation, Kriegsspiele sowie Alternativanalysen sollten zur Erprobung und Validierung von EU-Missions- und Einsatzkonzepten eingesetzt werden.

5. Die EU sollte Konzeptentwicklung und -erprobung als politisches Instrument in der EU-Konfliktprävention und Friedensförderung mit Hilfe einer innovativen CD&E-Plattform umsetzen.

Dieses Projekt wurde aus Mitteln des Forschungs- und Innovationsprogramms Horizont 2020 der Europäischen Union im Rahmen der Marie Skłodowska-Curie-Finanzhilfevereinbarung Nr. 882055 (CDE4Peace) finanziert.

Haftungsausschluss: Diese Veröffentlichung gibt nur die Meinung des Autors wieder. Die Förderorganisation ist nicht verantwortlich für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen.

Weitere Informationen über das Projekt finden Sie auf der Projektwebsite https://www.cde4peace.eu/ oder per E-mail an dem Marie Curie Forscher, Dr. Nikolay Pavlov: nikolay.pavlov @ synyo.com