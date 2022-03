ORF III am Mittwoch: Premieren-Doppel „Heimat Österreich: Leben im Lavanttal“ und „Landleben: Im Pillerseetal“

Außerdem: „treffpunkt medizin“-Neuproduktion „Gesundheitsmythen: 10 Fragen zur Verdauung“, tagsüber „Darwin's Circle“

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information führt am Mittwoch, dem 30. März 2022, in der neuen Ausgabe von „Heimat Österreich“ nach Kärnten ins Lavanttal und „Landleben“ bereist in einer weiteren Premiere das Pillerseetal in Tirol. Beginnend mit der Neuproduktion „Gesundheitsmythen: 10 Fragen zur Verdauung“ zeigt ORF III im Spätabend zwei „treffpunkt medizin“-Dokus.

Zunächst strahlt ORF III am Nachmittag zwei Diskussionen von der Digitalkonferenz „Darwin's Circle“ aus, die taggleich im Palais Ferstel in Wien über die Bühne geht: Die Auftaktdiskussion behandelt die Zukunft der Digitalwirtschaft nach dem Ukraine-Krieg (13.50 Uhr). Moderator Wolfang Geier (ORF) befragt dazu Finanzminister Magnus Brunner, Benedikt Franke, Chief Executive Officer, Münchner Sicherheitskonferenz, sowie Katrin Suder, Unternehmensberaterin und Ex-Staatssekretärin im deutschen Verteidigungsministerium. Anschließend folgt eine Diskussion zum Thema „Die Medien und Plattformen der Generation Z“ (14.25 Uhr). Woher junge Menschen ihre Informationen beziehen und wie sie mit sozialen Plattformen im Vergleich zu klassischen Medien interagieren, bespricht Moderator Stefan Lenglinger (ORF) mit Stefan Pollach (Leitung ORF-Player), Juan Saldivar (Chief Digital, Strategy and Accountability Officer von Entravision) sowie Sven Bieber (Head of Ad Sales Germany & Austria bei Spotify).

Im Hauptabend rückt eine „Heimat Österreich“-Neuproduktion das „Leben im Lavanttal“ (20.15 Uhr) in den Vordergrund. Alfred Ninaus hat diese Kärntner Traditionsgegend erkundet und zeigt, wie die Menschen hier im Geist vorangegangener Generationen leben und dabei doch auf ein gesundes und nachhaltiges Morgen schauen. Der Bergbauer Werner Riedl etwa bewirtschaftet seinen Bergbauernhof auf 1.300 Metern Höhe. Er ist einer von nur noch wenigen Landwirten, die ihren Hof ins Heute gerettet haben.

Anschließend dreht sich in einer weiteren Premiere alles um das „Landleben: Im Pillerseetal“ (21.05 Uhr). Regisseur Christian Papke taucht in den Charme des Berglebens dieser Tiroler Region ein – so etwa am Hof der Bauernfamilie Pletzenauer, bei Harald Wechselberger vom Obst- und Gartenbauverein oder bei Peter Eder im Wirtshaus. Danach folgt die Produktion „Landleben: Eine Landpartie mit der Bahn“ (21.55 Uhr).

Den zweiteiligen „treffpunkt medizin“-Abend eröffnet ORF III mit der neuen Ausgabe „Gesundheitsmythen: 10 Fragen zur Verdauung“ (22.30 Uhr), die Fragen zum Beginn der Verdauung, dem eigenen Verdauungstyp sowie verdauungsfördernden Verhaltensweisen auf den Grund geht. Um 23.20 Uhr folgt die Dokumentation „treffpunkt medizin: Bauchgehirn & Lebenszentrum: Der Darm“.

