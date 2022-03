Einladung: Pressekonferenz Boehringer Ingelheim

BioNex: 1,2 Milliarden Euro für neue biopharmazeutische Produktionsanlage in Niederösterreich

Wien (OTS) - Im Herbst 2021 hat Boehringer Ingelheim eine neue biopharmazeutische Produktionsanlage, das LSCC, in Wien offiziell eröffnet. Das mit mehr als 700 Millionen Euro dotierte Projekt war die bis dato größte Einzelinvestition der Unternehmensgeschichte.

Aufgrund des großen Erfolgs hat die Konzernleitung kürzlich beschlossen, eine weitere Produktionsanlage ähnlicher Natur in Österreich zu errichten. Mit circa 1,2 Milliarden Euro übertrifft diese neue Investition deutlich die Größenordnung des LSCC. Sie zählt auch zu den größten jemals in Österreich getätigten Unternehmens-Investitionen. Boehringer Ingelheim baut damit seine Kapazitäten bei der Herstellung von biopharmazeutischen Medikamenten weiter aus und trägt zur Versorgungssicherheit mit diesen innovativen Arzneien bei. Die neue Anlage wird in Bruck an der Leitha (Niederösterreich) errichtet.

Als Gesprächspartner stehen Ihnen zur Verfügung: Philipp von Lattorff, Generaldirektor Boehringer Ingelheim RCV und Vize-Präsident der Industriellenvereinigung, Torsten Mau, Head of BioPharma Operations & Global Quality, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Bundesministerin Margarete Schramböck sowie der Bürgermeister von Bruck an der Leitha, Gerhard Weil.

